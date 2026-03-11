Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék

Szépített Amerika
Általánosságban véve kisebb esést hozott a szerda az amerikai tőzsdéken. A vezető indexek közül a Dow Jones 0,6, az S&P 500 pedig 0,1 százalékos mínuszban zárta a napot. A Nasdaq minimálisan ugyan, de felülteljesítő volt, 0,1 százalékos pluszban zárt az index.
Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék
A szerdai piaczárást követően tette közzé legfrisebb, negyedik negyedéves számait a Nyomda. Az exportarány továbbra is kiemelkedő, lévén pedig, hogy ez már a negyedik pénzügyi év volt, éves számokat is közölt a társaság, emellett pedig az osztalékról is beszélt Zsámboki Gábor vezérigazgató.
Kisebb mínuszok Amerikában
A Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig mintegy 0,2 százalékos mínuszban van.
A német tőzsde vezetésével estek a vezető börzék
A DAX 1,4, az FTSE 0,6, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban zárt szerdán.
Nagy mínuszban zárt az OTP
Eséssel zárta a szerdai napot a magyar tőzsde, a nagypapírok közül ezúttal az OTP teljesített a legrosszabbul. A befektetők továbbra is a közel-keleti eseményekre fókuszálnak.
Történelmi döntés született az olajpiacon - Így reagál az olajár
Heves mozgásokat lehetett látni az elmúlt napokban a tőzsdéken, a befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket figyelik. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost, ma pedig szállítóhajókat ért támadásokról érkeztek beszámolók - a növekvő feszültségek nyomán újra felpattant az olajár, az emelkedést azonban mérsékelte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajkészlet-felszabadításáról döntött. Az ázsiai tőzsdék többnyire jól teljesítettek reggel, az európai piacokon viszont ismét lefordulást látni, az amerikai indexek pedig felemás elmozdulásokkal indítják a kereskedést.
Friss elemzés érkezett a Richterről: közel 13 százalékkal többet érhet a részvény
Tartásra ajánlja a Richter részvényeit az Equilor ma közzétett elemzésében, a 12 havi célár 13 154 forint, ami közel 13 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.
Ugrik az Oracle
Több mint 10 százalékot ugrott az Oracle árfolyama a nyitást követően a társaság negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A vállalat a vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek.
Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: brutális beavatkozás mellett döntöttek a nagyhatalmak
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán 400 millió hordó kőolaj felszabadításáról döntött az iráni háború okozta ellátási zavarok kezelésére. Ez a szervezet eddigi történetének legnagyobb ilyen volumenű intézkedése - tudósított a Cnbc.
Történelmi döntést hozott az IEA, így reagál az olajár
Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Energiaügynökség, 400 millió hordó nyersolaj felszabadításáról határoztak ma a vészhelyzeti tartalékból, hogy enyhítsék az iráni háború okozta zavarokat.
Az olajár mérsékelt, 3 százalék körüli pluszban áll a bejelentést követően: a WTI 85,5 dolláron, 2,5 százalékos pluszban, a brent pedig 3,2 százalékos pluszban, 90,7 dolláron tartózkodik.
Kitart az esés az európai tőzsdéken
Az európai tőzsdéken kitartanak a mínuszok, a Stoxx 600 0,7 százalékos, a DAX 1,2 százalékos, a CAC-40 0,5 százalékos mínuszban tartózkodik.
Vegyes nyitás az amerikai tőzsdéken
Felemás elmozdulásokkal indítják a mai kereskedést a vezető amerikai indexek, a Dow kismértékben esik, 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben, míg az S&P 500 és a Nasdaq emelkedik, 0,2 és 0,4 százalékkal. A Dow indexet leginkább a Procter & Gamble és a Caterpillar részvényei húzzák ma lefelé.
A befektetők a közel-keleti fejleményekre figyelnek, miközben az olajár emelkedik, érkezett délután egy fontos inflációs mutató is, amire azonban alig reagáltak a piacok.
Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed
Az infláció és a maginfláció is a várakozásoknak megfelelően alakult februárban. Előbbi 2,4%, utóbbi 2,5% volt éves alapon. Azonban a piacok alig reagáltak az adatra, ami nem véletlen, ugyanis az inflációs pálya szempontjából most sokkal fontosabb mi történik a Közel-Keleten.
A Telekom emelkedik csak ma a hazai blue chipek közül
Esnek az európai tőzsdék a szerdai kereskedésben, ezzel együtt a magyar piac is.
Egyre lejjebb a tőzsdék
Ismét nyomás alá kerültek a tőzsdék, a DAX 1,7 százalékos mínuszban van, a CAC 1,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 1 százalékkal került lejjebb. A Stoxx 600 index 1,1 százalékot esett. Az olajárak tovább raliznak, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a vészhelyzeti olajtartalékok történelmi lépték felszabadítására tett javaslatot. A Brent 5 százalékot emelkedett a közel-keleti feszültségek nyomán.
Eltűnt a Porsche profitja, új stratégiát jelentett be a cég
Jelentősen romló számokról számolt be a Porsche a 2025-ös pénzügyi év után: a vállalat árbevétele és autóértékesítése is visszaesett, miközben az üzemi eredmény gyakorlatilag eltűnt. A német prémiumgyártó szerint a gyenge teljesítmény mögött közel 3,9 milliárd eurós rendkívüli tételek, a kínai piac gyengesége, az elektromos autók körüli nehezebb keresleti környezet és az amerikai vámok álltak, a menedzsment pedig már egy módosított stratégiával próbálja visszaállítani a jövedelmezőséget.
Újra emelkedik az olaj, elemzők szerint hamarosan lélektani szintet léphetnek át az árak
Emelkednek az olajárak, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi mértékű stratégiai kőolajkészlet-felszabadítást helyezte kilátásba az amerikai–iráni konfliktus okozta piaci zavarok miatt. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha a háború nem ér hamarosan véget, az olaj árfolyama akár a 100 dollárt is átlépheti - írta meg a Cnbc.
Esik Európa
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,1 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos mínuszban van. A milánói börze 1 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsdén is eséssel indul a nap.
Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverzhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra
Közel 30 százalékot nőtt a Rheinmetall árbevétele tavaly, rendelésállománya rekordot döntött, a menedzsment pedig további masszív bevételnövekedést jelez előre 2026-ra az európai védelmi kiadások felfutásának köszönhetően - jelentette a Cnbc.
Alaposan meglepte az elemzőket az Oracle
A vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította az Oracle, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek. A cég részvényei a tőzsdezárást követően 8 százalékot emelkedtek.
Megint romlik a hangulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,1 százalékot esett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
- Eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,5 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékos mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones és az S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makrofronton?
Ma reggel Németország publikálja a februári végleges, délután az Egyesült Államokból jelenik meg a februári inflációs statisztika. Mivel az adat még a háború kitörése előtti időszakot tükrözi, a piacok inkább arra figyelnek majd, mennyire volt erős az inflációs nyomás már a geopolitikai sokk előtt. Ugyancsak szerdán érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések és a szövetségi költségvetési egyenleg adatai, utóbbi a kötvénypiacokra helyezhet nyomást, ha nem látszik, hogy csökkenne a deficit a szövetségi büdzsénél.
Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani
A Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kínál fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki - írja a Reuters.
