GVH-elnök: az AI jelentheti a kitörési pontot, de nagyon résen kell lenni

Rigó Csaba Balázs., a GVH elnöke kifejtette:
Az, hogy a mesterséges intelligencia (MI) áldás lesz, vagy átok, csak rajtunk, az emberiségen múlik.
Valós veszély, hogy
- fokozhatja a fogyasztói megtévesztéseket és az adatvisszaéléseket;
- megingathatja a médiába, a tömegtájékoztatásba vetett bizalmat;
- és megrengetheti a modern piacgazdaság alapjait.
A másik oldalon ugyanakkor
- elősegítheti a versenyképesség, a termelékenység, és a produktivitás növekedését;
- felesleges terheket vehet le az emberek válláról;
- támogathatja az innovatív megoldások és technológiák fejlődését
– vont mérleget Rigó Csaba Balázs.
A nemzeti versenyhatóság elnöke előadásában rávilágított, hogy a mesterséges intelligencia számos versenyjogi, illetve fogyasztóvédelmi kérdést, illetve dilemmát is felvet. „Egyrészt az MI jelentősen növeli a versenyjogi esetek komplexitását.” Mint mondta: a modellek háttérfolyamataiba nehézkes betekinteni; nehezedik a bizonyítékok feltárása és a jogsértések észlelése; hosszabbodhatnak az eljárások. Továbbá a mesterséges intelligencia által kialakított új közeg a piaci koncentráció tekintetében is eredményezhet aggályos folyamatokat – mutatott rá a GVH elnöke.
Rigó Csaba Balázs rávilágított arra is, hogy a modellek „mögé” látni nem csak a hatóságok, de a fogyasztók számára is nehézkes, sok esetben gyakorlatilag lehetetlen. Ez nehezíti az utánajárás képességét, így növelve az információs aszimmetriát, az erőviszonyokat pedig még inkább a vállalatok irányába eltolva. „Erősödik a fogyasztói megtévesztések kockázata” – húzta alá a GVH elnöke. Hozzátette azt is, hogy a felhasználók válaszainak, adatainak, viselkedésmintázatainak felhasználása számos adatvédelmi kérdést is felvethet. „Ez nemzeti szinten adatszuverenitási kérdéseket is felvet” – szögezte le Rigó Csaba Balázs.
A GVH 2024-ben végzett el egy átfogó piacelemzést az MI piaci versenyre és fogyasztók ügyleti döntéseire gyakorolt hatásainak feltérképezése érdekében. A GVH piacelemzése – többek között – rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása növelheti a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét, illetve a kis nyelvekre, így a magyar nyelvre alapozott öntanuló rendszerek célzott fejlesztése egy ország adatszuverenitása, adatbiztonsága és kulturális identitásának megőrzése miatt kiemelten fontos tényező – idézte fel Rigó Csaba Balázs. A GVH elnöke felhívta a figyelmet arra, hogyha „a mesterséges intelligencia alapú megoldások nem terjednek el széles körben akkor a jelentős pozitív potenciál elveszhet és csak a nagyvállalatok profitmaximalizálását eredményezheti.”
Rigó Csaba Balázs felidézte, hogy Magyarország Kormánya 2025 szeptemberében elfogadta Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, mely több ponton is harmonizál a GVH piacelemzésének javaslataival. Mint mondta: „a Gazdasági Versenyhivatal üdvözölte az MI nemzeti stratégia felülvizsgálatát és a mesterséges intelligencia nemzetgazdasági hasznosulásának koordinált előmozdítását.” Hozzátette azt is, hogy 2025 decemberében alakult meg a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács (MMIT), melynek – a törvény erejénél fogva – a GVH is állandó tagja.
Címlapkép forrása: Portfolio
