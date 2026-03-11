Lejtmenetben a világ legnagyobb autópiaca

A Kínai Gépjárműgyártók Szövetsége (CAAM) szerdán közzétett adatai szerint a nagykereskedelmi kiszállítások

mintegy 15 százalékkal 1,8 millió darabra csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az elektromos és a tölthető hibrid autók eladása 14 százalékkal, nagyjából 765 ezer darabra mérséklődött. Ez a visszaesés egyértelműen jelzi, hogy az alternatív hajtású járművek iránti kereslet egyre inkább gyengül.

Miközben a belföldi piac gyengélkedik, az export 52 százalékos ugrást mutatott februárban. A BYD egyre komolyabb pozíciókat épít ki többek között Dél-Amerikában és az Egyesült Királyságban. A Geely pedig tavaly tizenhárom új piacra, köztük Brazíliába és Dél-Afrikába lépett be.

Kínát a külföldi gyártók is egyre gyakrabban használják exportközpontként. A Honda tervei szerint megkezdi a Kínában gyártott modelljeinek exportját a japán piacra. Erre korábban egyetlen japán autógyártó sem szánta el magát. A Volkswagen Anhuj tartománybeli üzeme pedig engedményt kapott az Európai Uniótól. A Cupra Tavascan modellt egy meghatározott minimumár és kvóta elfogadása fejében a 21 százalékos büntetővám megfizetése nélkül szállíthatja az EU-ba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images