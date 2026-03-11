Nagy mínuszban zárt az OTP

Ma a BUX-index 1,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Gránit Bank papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,4 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 3,4 százalékot esett.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
