Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverezhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra
Ömlik a pénz a hadiipari óriáshoz: ők fegyverezhetik fel az Egyesült Államokat is az iráni háborúra

Közel 30 százalékot nőtt a Rheinmetall árbevétele tavaly, rendelésállománya rekordot döntött, a menedzsment pedig további masszív bevételnövekedést jelez előre 2026-ra az európai védelmi kiadások felfutásának köszönhetően - jelentette a Cnbc.

Az elemzői konszenzust kissé alulteljesítette a Rheinmetall:

  • 2025-ös árbevétele 9,94 milliárd euróra emelkedett, ami bár 29 százalékos növekedés, de elmaradt az elemzők által várt 10,53 milliárd eurós szinttől.
  • A működési eredmény 1,68 milliárd eurót tett ki az 1,75 milliárd eurós várakozásokkal szemben.

  • A rendelésállomány ugyanakkor rekordszintre, 63,8 milliárd euróra ugrott,

    ami 36 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A piaci várakozásoktól való elmaradás ellenére a Rheinmetall ambiciózus előrejelzést adott 2026-ra, a német hadiipari óriás 40-45 százalékos árbevétel-növekedéssel számol. Ez 14–14,5 milliárd eurós bevételt jelentene, az üzemi eredményhányad pedig elérheti a 19 százalékot. Egy februári közlés során a cég már jelezte, hogy idén 13,2–14,1 milliárd eurós árbevételre, valamint 2,4–2,8 milliárd eurós EBIT-re számít. Ez az iránymutatás akkor az elemzői konszenzusnál több mint 10 százalékkal alacsonyabbnak bizonyult, ami 6,5 százalékos árfolyamesést okozott. A friss bevételvárakozás ehhez képest optimistább.

A Barclays elemzői szerint a februári eladási hullám puszta túlreagálás volt. Úgy vélik, a fegyver- és lőszerüzletág növekedése továbbra is erős marad, ráadásul a haditengerészeti szegmensben is bőven akad még tartalék. A Morningstar elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az év végi költségvetési jóváhagyások és az európai védelmi kiadások emelkedése kedvező folyamatokat indíthat el. Különösen a német ráfordítások növekedése járulhat hozzá ahhoz, hogy a korábban halasztott programok tényleges szerződésekké alakuljanak. Mindez tovább erősítheti a cég amúgy is kiemelkedő rendelésállományát.

Az eredményeket bemutató tájékoztatón a menedzsment az iráni háború kapcsán elmondta, hogy a cég jó helyzetben van ahhoz, hogy segítse az Egyesült Államokat az iráni háborúban felhasznált rakétakészletek pótlásában: „A rakétakészletek pótlására és a légvédelemre fordított kiadások növekedése elkerülhetetlen” - nyilatkozta a vezetőség.

Az üzletágak közül a járműrendszerek, vagyis a harckocsik és katonai tehergépjárművek forgalma 32 százalékkal, 4,99 milliárd euróra nőtt 2025-ben. A fegyver- és lőszerszegmens eközben 27 százalékos bővüléssel 3,53 milliárd eurós bevételt ért el.

Ami a hosszabb távú kilátásokat illeti, tavaly novemberben a vállalat azt jelezte előre, hogy 2030-ra ötszörösére, mintegy 50 milliárd euróra növeli árbevételét. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredményhányadot a 2024-es 15,2 százalékról 20 százalék közelébe tervezik emelni.

rheinmetalllll

Címlapkép forrása: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

