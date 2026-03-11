Történelmi döntés született az olajpiacon - Így reagál az olajár

Felemás elmozdulásokkal indítják a mai kereskedést a vezető amerikai indexek, a Dow kismértékben esik, 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben, míg az S&P 500 és a Nasdaq emelkedik, 0,2 és 0,4 százalékkal. A Dow indexet leginkább a Procter & Gamble és a Caterpillar részvényei húzzák ma lefelé.

A befektetők a közel-keleti fejleményekre figyelnek, miközben az olajár emelkedik, érkezett délután egy fontos inflációs mutató is, amire azonban alig reagáltak a piacok.