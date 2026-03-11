  • Megjelenítés
Történelmi döntés született az olajpiacon - Így reagál az olajár
Történelmi döntés született az olajpiacon - Így reagál az olajár

Portfolio
Heves mozgásokat lehetett látni az elmúlt napokban a tőzsdéken, a befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket figyelik. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost, ma pedig szállítóhajókat ért támadásokról érkeztek beszámolók - a növekvő feszültségek nyomán újra felpattant az olajár, az emelkedést azonban mérsékelte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajkészlet-felszabadításáról döntött. Az ázsiai tőzsdék többnyire jól teljesítettek reggel, az európai piacokon viszont ismét lefordulást látni, az amerikai indexek pedig felemás elmozdulásokkal indítják a kereskedést.
Ugrik az Oracle

Több mint 10 százalékot ugrott az Oracle árfolyama a nyitást követően a társaság negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A vállalat a vártnál jobb negyedéves eredményekkel és megemelt bevételi előrejelzéssel bizonyította, hogy a mesterséges intelligenciára épülő adatközpont-beruházásai kifizetődnek. 

Történelmi döntést hozott az IEA, így reagál az olajár

Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Energiaügynökség, 400 millió hordó nyersolaj felszabadításáról határoztak ma a vészhelyzeti tartalékból, hogy enyhítsék az iráni háború okozta zavarokat.

Az olajár mérsékelt, 3 százalék körüli pluszban áll a bejelentést követően: a WTI 85,5 dolláron, 2,5 százalékos pluszban, a brent pedig 3,2 százalékos pluszban, 90,7 dolláron tartózkodik.

olaj0311
Kitart az esés az európai tőzsdéken

Az európai tőzsdéken kitartanak a mínuszok, a Stoxx 600 0,7 százalékos, a DAX 1,2 százalékos, a CAC-40 0,5 százalékos mínuszban tartózkodik.

daxindx
Vegyes nyitás az amerikai tőzsdéken

Felemás elmozdulásokkal indítják a mai kereskedést a vezető amerikai indexek, a Dow kismértékben esik, 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben, míg az S&P 500 és a Nasdaq emelkedik, 0,2 és 0,4 százalékkal. A Dow indexet leginkább a Procter & Gamble és a Caterpillar részvényei húzzák ma lefelé.

A befektetők a közel-keleti fejleményekre figyelnek, miközben az olajár emelkedik, érkezett délután egy fontos inflációs mutató is, amire azonban alig reagáltak a piacok.

Egyre lejjebb a tőzsdék

Ismét nyomás alá kerültek a tőzsdék, a DAX 1,7 százalékos mínuszban van, a CAC 1,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 1 százalékkal került lejjebb. A Stoxx 600 index 1,1 százalékot esett. Az olajárak tovább raliznak, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség a vészhelyzeti olajtartalékok történelmi lépték felszabadítására tett javaslatot. A Brent 5 százalékot emelkedett a közel-keleti feszültségek nyomán.

MHRAyDtG
Esik Európa

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,1 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékos mínuszban van. A milánói börze 1 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.

ugybDE6e
Megint romlik a hangulat Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,1 százalékot esett, míg a CSI 300 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC 0,5 százalékot eshet, míg a FTSE 0,6 százalékos mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones és az S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makrofronton?

Ma reggel Németország publikálja a februári végleges, délután az Egyesült Államokból jelenik meg a februári inflációs statisztika. Mivel az adat még a háború kitörése előtti időszakot tükrözi, a piacok inkább arra figyelnek majd, mennyire volt erős az inflációs nyomás már a geopolitikai sokk előtt. Ugyancsak szerdán érkeznek az amerikai jelzáloghitel-igénylések és a szövetségi költségvetési egyenleg adatai, utóbbi a kötvénypiacokra helyezhet nyomást, ha nem látszik, hogy csökkenne a deficit a szövetségi büdzsénél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

