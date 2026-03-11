Újra emelkedik az olaj, elemzők szerint hamarosan lélektani szintet léphetnek át az árak

Szerdán délelőtt a Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 2 százalékkal 90 dollár közelébe emelkedett. Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI típusú nyersolaj 2,5 százalékot emelkedett.
A drágulás annak ellenére következett be, hogy a Wall Street Journal kedd esti beszámolója szerint az IEA tagállamai történelmi léptékű beavatkozásra készülnek.
A tervek szerint a valaha volt legnagyobb mennyiségű olajat szabadítanák fel a stratégiai tartalékaikból.
Ez a lépés még a 2022-es, Oroszország ukrajnai inváziója nyomán piacra dobott 182 millió hordós mennyiséget is meghaladná.
A G7-országok energiaügyi miniszterei kedden Párizsban tanácskoztak az amerikai–iráni háború globális olaj- és gázpiacokra gyakorolt hatásairól. A konfliktus megbénította a közel-keleti kitermelést. Emellett a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító Hormuzi-szoros blokádjához vezetett.
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója keddi nyilatkozatában közölte, hogy a tagállamok jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi vészhelyzeti kőolajkészlettel rendelkeznek. Ezt további 600 millió hordónyi, kötelezően előírt ipari tartalék egészíti ki.
Az olajpiacokon az elmúlt napokban jelentősen romlottak a körülmények
– fogalmazott Birol. Hozzátette, hogy a szállítási nehézségek és a kitermelés drasztikus visszaesése egyre nagyobb kockázatot jelent a piac számára.
Kedden az olajárak átmenetileg meredeken zuhanni kezdtek egy téves információ miatt. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közösségimédia-fiókján ugyanis az az állítás jelent meg, hogy az amerikai haditengerészet egy olajszállító tankert kísért át a Hormuzi-szoroson. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője később cáfolta a hírt. Közleménye szerint az amerikai haditengerészet eddig egyetlen tankert vagy más hajót sem kísért át a szoroson.
Elemzők szerint a stratégiai tartalékok felszabadítása csupán néhány napnyi haladékot jelent.
A kulcskérdés továbbra is a háború időtartama. A készletek piacra dobása csak időnyerésre elegendő, a valódi megoldást kizárólag a Hormuzi-szoros megnyitása jelentené
– nyilatkozta Sasha Foss, a Marex energiapiaci elemzője a CNBC-nek. A szakember hozzátette, hogy ha a konfliktus a hét végéig nem zárul le, az olajár ismét 100 dollár fölé ugorhat. Paul Gooden, a Ninety One globális természeti erőforrásokért felelős vezetője úgy véli, hogy egy elhúzódó válság esetén az árak akár a 120 dolláros szintet is átléphetik. Ez a drágulás addig tarthat, amíg a magas árak el nem kezdik visszafogni a keresletet.
