Az OTP lefelé, a Mol felfelé húzta ma a BUX indexet

Miközben a vezető amerikai és európai tőzsdéken 1 és 1,5 százalék közötti eséseket látni, a BUX index kisebb, fál százalékos csökkenéssel zárta a mai kereskedést.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 4,4 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékos pluszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 3 százalékos mínuszban zárt a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Waberer's papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,8 százalékkal került lejjebb, az ANY árfolyama pedig 4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 27,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

