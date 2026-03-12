  • Megjelenítés
Egyre távolabb a Fed kamatcsökkentése az iráni konfliktus miatt
Egyre távolabb a Fed kamatcsökkentése az iráni konfliktus miatt

Az iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak és az újból erősödő inflációs félelmek alapjaiban írták át a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó piaci várakozásokat: a kereskedők mára szinte teljesen elvetették a nyár eleji lazítás lehetőségét - jelentette a Cnbc.

A befektetők az elmúlt napokban búcsút intettek a nyár eleji kamatcsökkentés reményének, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai nyomán a Brent nyersolaj ára száz dollár fölé ugrott. A konfliktust megelőzően a piac még júniusra árazott be egy negyedpontos csökkentést, szeptemberre pedig egy másodikat. Sőt, a gazdasági helyzettől függően akár egy harmadik vágást is lehetségesnek tartottak a CME Group FedWatch-mutatója alapján.

A Goldman Sachs szerdai elemzésében módosította az előrejelzését. A következő kamatcsökkentést már nem júniusra, hanem szeptemberre várják, bár az év végéig még egy további lazítást is elképzelhetőnek tartanak. "A magasabb inflációs pálya megnehezíti, hogy a Fed hamarosan csökkenteni kezdjen" – írták az elemzők. Hozzátették ugyanakkor, hogy a munkaerőpiac váratlanul gyors gyengülése esetén a magasabb olajárak inflációs hatása nem gördítene akadályt egy korábbi lazítás elé.

A határidős piac ennél is szkeptikusabb: a kereskedők már a szeptemberi vágást is levették a napirendről, és mindössze egyetlen csökkentést áraznak decemberre.

A piaci árazások alapján a további lazítás legkorábban 2027 második felében, vagy akár 2028 elején várható.

Mindez annak ellenére igaz, hogy májusban Jerome Powell helyét a Donald Trump által jelölt Kevin Warsh veszi át a Fed élén, akiről úgy tartják, hogy hajlana egy határozottabb lazításra.

Az inflációs kép sem kedvező. A pénteken megjelenő januári PCE-árindex adatokhoz kapcsolódó Dow Jones-felmérés szerint a Fed által kiemelt figyelemmel követett maginfláció éves szinten 3,1 százalékra emelkedhet. Ez egy tized százalékpontos romlást jelentene decemberhez képest, és tovább távolodna a jegybank 2 százalékos céljától. Ez azt jelzi, hogy az inflációs nyomás már az iráni válságot megelőzően is erősödött.

A Bank of America elemzője szerint bár egyes összetevők – különösen a lakhatás költségei – stabilizálódnak, az infláció összességében továbbra is a 2 százalékos céllal összeegyeztethetetlen szinten ragadt. Emiatt a Fednek nem kellene sietnie a további lazítással. A Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) legközelebb március 18-án ül össze. A kereskedők közel százszázalékos valószínűséggel számítanak arra, hogy az irányadó kamat változatlan marad.

