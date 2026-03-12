Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac

Újra nagyot emelkedtek az olajárak csütörtök, miután a Közel-Keleten zajló amerikai–izraeli–iráni háború újabb jeleit mutatta annak, hogy komoly fennakadások alakulhatnak ki a globális energiaszállításban. A Brent jegyzése rövid időre ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, jelenleg 8 százalék pluszban áll.
A WTI 6 százalékot ralizott.
Az emelkedést később részben visszafogta, hogy egyre több szó esik a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról, de az árak így is jelentős napi emelkedést mutattak.
A piaci feszültséget elsősorban a Perzsa-öböl térségében történt újabb incidensek erősítették. Beszámolók szerint két nemzetközi olajszállító tankerre mértek csapást Irak és Kuvait közelében, a felvételeken lángoló hajók voltak láthatók. Irak egyes csatornái Iránnak tulajdonították a támadást. A térségben egyre több hajó elleni incidens történt az elmúlt napokban, ami felerősítette az ellátási zavaroktól való félelmeket.
A feszültséget tovább növelte, hogy Omán elővigyázatosságból kiürítette egyik fontos olajexport-kikötőjét, a Mina Al Fahal terminált, miközben a térségben zajló támadások miatt több hajót is kivontak a forgalomból. Emellett Kína azonnali hatállyal megtiltotta a finomított üzemanyagok exportját márciusban, hogy megelőzze az esetleges hazai üzemanyaghiányt az iráni konfliktus következményeként.
A háború immár a tizenharmadik napja tart, és a fejlemények azt mutatják, hogy a konfliktus hatásai már messze túlmutatnak a Hormuzi-szoroson.
Ez a tengeri útvonal kulcsfontosságú a globális olajpiac számára, hiszen a világ olajszállításának mintegy ötöde halad át rajta.
Irán a héten jelezte, hogy blokkolhatja az áthaladást, ami komoly ellátási kockázatot jelent a nemzetközi piac számára.
Az ANZ elemzői szerint a piac még mindig alulárazza a konfliktus tartósságát és az ebből fakadó ellátási problémákat. Amint egy háború túljut az első sokkhatáson, a piac már nem pusztán a bizonytalanságot árazza, hanem azt, hogy meddig tartható fenn a termelés és a szállítás romló működési körülmények között.
Az árak emelkedését ugyanakkor részben fékezte, hogy több ország is stratégiai készleteinek felszabadítását tervezi a piaci sokk enyhítésére. A Nemzetközi Energiaügynökség például rekordméretű, akár 400 millió hordós tartalékfelszabadítást készít elő, míg az Egyesült Államok 172 millió hordó olajat dobna piacra a stratégiai készleteiből.
A piac azonban egyelőre nem tekinti ezt elegendőnek a potenciális kiesések pótlására. Elemzők szerint a konfliktus miatt az elmúlt tíz napban napi mintegy 15 millió hordónyi kínálat esett ki közvetlenül vagy közvetve a piacról. Emiatt a stratégiai készletek felszabadítása inkább jelképes stabilizáló lépésnek számít, amely rövid távon enyhítheti a feszültséget, de nem pótolja a tartós szállítási zavarokat.
A bizonytalanság a pénzügyi piacokon is érezhető. A magasabb energiaárak és a globális növekedési kilátások romlása miatt a befektetők óvatosabbá váltak, az amerikai részvényindex-határidők eséssel reagáltak az olajár újabb megugrására. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása tartós inflációs nyomást és újabb gazdasági sokkot okozhat.
Az olaj ára a hét elején már közel 120 dollárig emelkedett hordónként, majd jelentős kilengések után ismét a 100 dolláros szint közelébe került. A piac most elsősorban azt figyeli, hogy mennyire tartósak a szállítási fennakadások a Hormuzi-szoros térségében, mert ez döntheti el, hogy az olajpiac újabb tartós drágulási hullám elé néz-e.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Lépni kényszerült a világ legnagyobb hamburgerlánca: filléres menükkel próbálják visszacsábítani a vásárlókat
3 dollár vagy annál olcsóbb is lehet az új ajánlat.
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Baljós árnyék terebélyesedik a világ túloldalán: a private credit az új subprime lending?
Zelenszkij őszinte vallomást tett az ukránok állapotáról
Közben Orbán Viktorhoz is szólt.
Váratlan bejelentést tett Trump: belenyúlnak az Egyesült Államok legfontosabb tartalékába
Súlyos a helyzet, lépni kellett.
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Mennyi a törlesztőrészlet, ha 20 vagy 40 millió forint lakáshitelt igényelnél?
A hitelek összehasonlítására a legjobb mutató a THM, de valójában a családi költségvetés szempontjából számodra az a legfontosabb, hogy mennyit is kell fizetned havonta a kölcsön után. A B
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.