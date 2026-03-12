  • Megjelenítés
FONTOS Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac

Meredeken emelkednek az olajárak, miután a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre komolyabb zavarokat okoz az energiaszállításban. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben tankerek elleni támadások, kikötőlezárások és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a piac egyre inkább tartós kínálati sokkra készül.
Újra nagyot emelkedtek az olajárak csütörtök, miután a Közel-Keleten zajló amerikai–izraeli–iráni háború újabb jeleit mutatta annak, hogy komoly fennakadások alakulhatnak ki a globális energiaszállításban. A Brent jegyzése rövid időre ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, jelenleg 8 százalék pluszban áll.

2122Z9Ix

A WTI 6 százalékot ralizott.

5Qkk4AWJ

Az emelkedést később részben visszafogta, hogy egyre több szó esik a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról, de az árak így is jelentős napi emelkedést mutattak.

A piaci feszültséget elsősorban a Perzsa-öböl térségében történt újabb incidensek erősítették. Beszámolók szerint két nemzetközi olajszállító tankerre mértek csapást Irak és Kuvait közelében, a felvételeken lángoló hajók voltak láthatók. Irak egyes csatornái Iránnak tulajdonították a támadást. A térségben egyre több hajó elleni incidens történt az elmúlt napokban, ami felerősítette az ellátási zavaroktól való félelmeket.

A feszültséget tovább növelte, hogy Omán elővigyázatosságból kiürítette egyik fontos olajexport-kikötőjét, a Mina Al Fahal terminált, miközben a térségben zajló támadások miatt több hajót is kivontak a forgalomból. Emellett Kína azonnali hatállyal megtiltotta a finomított üzemanyagok exportját márciusban, hogy megelőzze az esetleges hazai üzemanyaghiányt az iráni konfliktus következményeként.

A háború immár a tizenharmadik napja tart, és a fejlemények azt mutatják, hogy a konfliktus hatásai már messze túlmutatnak a Hormuzi-szoroson.

Ez a tengeri útvonal kulcsfontosságú a globális olajpiac számára, hiszen a világ olajszállításának mintegy ötöde halad át rajta.

Irán a héten jelezte, hogy blokkolhatja az áthaladást, ami komoly ellátási kockázatot jelent a nemzetközi piac számára.

Az ANZ elemzői szerint a piac még mindig alulárazza a konfliktus tartósságát és az ebből fakadó ellátási problémákat. Amint egy háború túljut az első sokkhatáson, a piac már nem pusztán a bizonytalanságot árazza, hanem azt, hogy meddig tartható fenn a termelés és a szállítás romló működési körülmények között.

Az árak emelkedését ugyanakkor részben fékezte, hogy több ország is stratégiai készleteinek felszabadítását tervezi a piaci sokk enyhítésére. A Nemzetközi Energiaügynökség például rekordméretű, akár 400 millió hordós tartalékfelszabadítást készít elő, míg az Egyesült Államok 172 millió hordó olajat dobna piacra a stratégiai készleteiből.

A piac azonban egyelőre nem tekinti ezt elegendőnek a potenciális kiesések pótlására. Elemzők szerint a konfliktus miatt az elmúlt tíz napban napi mintegy 15 millió hordónyi kínálat esett ki közvetlenül vagy közvetve a piacról. Emiatt a stratégiai készletek felszabadítása inkább jelképes stabilizáló lépésnek számít, amely rövid távon enyhítheti a feszültséget, de nem pótolja a tartós szállítási zavarokat.

A bizonytalanság a pénzügyi piacokon is érezhető. A magasabb energiaárak és a globális növekedési kilátások romlása miatt a befektetők óvatosabbá váltak, az amerikai részvényindex-határidők eséssel reagáltak az olajár újabb megugrására. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása tartós inflációs nyomást és újabb gazdasági sokkot okozhat.

Az olaj ára a hét elején már közel 120 dollárig emelkedett hordónként, majd jelentős kilengések után ismét a 100 dolláros szint közelébe került. A piac most elsősorban azt figyeli, hogy mennyire tartósak a szállítási fennakadások a Hormuzi-szoros térségében, mert ez döntheti el, hogy az olajpiac újabb tartós drágulási hullám elé néz-e.

