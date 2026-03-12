  • Megjelenítés
Lépni kényszerült a világ legnagyobb hamburgerlánca: filléres menükkel próbálják visszacsábítani a vásárlókat
Lépni kényszerült a világ legnagyobb hamburgerlánca: filléres menükkel próbálják visszacsábítani a vásárlókat

A McDonald's újabb akciókkal készül megszilárdítani kedvező árazású imázsát. Az étteremlánc áprilistól 3 dolláros vagy annál olcsóbb menüelemeket, valamint 4 dolláros reggeli ajánlatokat vezet be az Egyesült Államokban. A vállalat ugyanis továbbra sem nyerte vissza teljesen a járvány előtti megítélését az ár-érték arány tekintetében.

A világ legnagyobb hamburgerláncánál belső használatban "McValue 2.0" néven futó kezdeményezés indul - közölte a WSJ. Ennek keretében a 3 dolláros vagy annál olcsóbb kínálatban többek között sertéspogácsa és négydarabos Chicken McNuggets szerepel majd. A 4 dolláros reggeli ajánlat egy McMuffint, egy burgonyarösztit és egy kávét tartalmaz. Az új kínálat felváltja a 2025 januárjában indított, "egyet vesz, a másodikat egy dollárért kapja" típusú promóciót.

A McDonald's közel két éve küzd azért, hogy helyreállítsa megfizethető imázsát.

A franchise-partnerek a pandémiát követő infláció idején jelentősen emelték az áraikat. A felmérések szerint emiatt számos vásárló már nem tartotta kedvező árúnak a hálózatot. A cég 2024-ben 5 dolláros menüajánlatokat vezetett be, majd tavaly ősszel megállapodott az amerikai üzemeltetőkkel a menük árának csökkentéséről.

Az erőfeszítések kezdenek megtérülni. Februárban a vállalat arról számolt be, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében nőtt a menük iránti kereslet. A Technomic piackutató cég adatai szerint tavaly a megkérdezettek 21 százaléka nevezte megfizethetőnek a McDonald's-ot. Ez javulást jelent a 2024-es 18 százalékhoz képest, de még mindig elmarad a 2019-es szinttől.

A kedvezményes árazás nem csak a McDonald's sajátja.

A versenytársak is egyre agresszívabb ajánlatokkal próbálják magukhoz vonzani a takarékos vendégeket. A Panera Bread, amely korábban nem kínált kifejezetten akciós menüt, egy 4,99 dolláros promóciót indított. A Domino's eközben 9,99 dolláros pizzaakciókkal csábítja a vásárlókat. Az Applebee's étteremláncnál a forgalom mintegy harmadát már az akciós termékek teszik ki. Ezt a tulajdonos cég vezetője "új normának" nevezte.

A McDonald's az akciós menük hirdetésére tavaly mintegy 85 millió dollárt költött. Emellett 2026 elején további nagyjából 35 millió dolláros támogatást biztosít az árengedmények miatt bevételkiesést elszenvedő üzemeltetőknek, bár ez a kompenzáció március végén megszűnik. Az új akciókat a franchise-partnerek érdekvédelmi csoportjai egyhangúlag jóváhagyták, a dolgozók képzése pedig az elkövetkező hetekben indul az éttermekben.

