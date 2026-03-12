  • Megjelenítés
Nőtt a Generali nyeresége, megtakarítások tömegét hoznák haza Olaszországba
Üzlet

Nőtt a Generali nyeresége, megtakarítások tömegét hoznák haza Olaszországba

Portfolio
Az Assicurazioni Generali vezérigazgatója kijelentette: a biztosító szívesen átvenné az Axa szerepét a Monte dei Paschi di Siena (MPS) partnereként, "hazahozva" ezzel Olaszországba a francia versenytárs által kezelt megtakarításokat. Egyúttal nyitottságát fejezte ki a UniCredittel fennálló üzleti együttműködés bővítésére is - írja a Reuters. Tavaly a nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele 3,6%-kal 98,1 milliárd euróra emelkedett, a korrigált nettó eredmény 14,5%-kal 4,3 milliárd euróra bővült. A társaság részvényárfolyama 0,4%-os emelkedést mutat a milanói tőzsdén.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Hazahoznák Olaszországba a megtakarításokat

Philippe Donnet vezérigazató az éves eredménybeszámolót követően újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Generali "örömmel segítene" az MPS ügyfelei megtakarításainak kezelésében. Az MPS és az Axa közötti partnerségi megállapodás 2027-ben jár le. Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója korábban már többször utalt arra, hogy a Generali reális alternatíva lehet a francia biztosítóval szemben.

"Az MPS-Axa partnerség keretében az olasz megtakarítások az Axához kerülnek. A francia vállalat azonban nemrég eladta vagyonkezelési üzletágát a BNP Paribasnak, vagyis ezeket a pénzeket jelenleg Franciaországban kezelik" - mutatott rá Donnet. Hozzátette: "

Ha segíthetünk abban, hogy az olasz megtakarítások visszakerüljenek Olaszországba, azt örömmel megtesszük.

A Reuters emlékeztet, hogy ez a kijelentés éles fordulatot jelent Donnet korábbi stratégiájához képest. A korábbi tervek szerint a Generali vagyonkezelési üzletágát a BPCE tulajdonában lévő Natixisszel olvasztotta volna össze, hogy egy páneurópai vagyonkezelő óriást hozzon létre. Ezt a tranzakciót végül az olasz kormány, valamint a Generali két meghatározó részvényesének ellenállása miatt elvetették. A két ellenző Francesco Gaetano Caltagirone és a Del Vecchio családhoz tartozó Delfin befektetési társaság volt.

Még több Üzlet

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Ilyen még nem volt a Portfolio Biztosítás konferenciáján: most az ügyfelek is megszólalnak!

Új, átugorhatatlan reklámok jönnek a YouTube-ra

Kapcsolódó cikkünk

Elbukott a történelmi fúzió, felálltak a tárgyalóasztaltól a Generali vezetői

Úgy néz ki, semmi nem lesz a Generali nagy összeolvadási tervéből

Caltagirone és a Delfin azóta tovább erősítette pozícióját a Generaliben, miután támogatták az MPS ajánlatát a Mediobanca befektetési bank felvásárlására. Fontos körülmény, hogy a Mediobanca a biztosítótársaság legnagyobb részvényese. A milánói ügyészség jelenleg azt vizsgálja, hogy a Delfin és Caltagirone 2019 óta összehangoltan próbálta-e megszerezni az irányítást a Mediobanca és a Generali felett anélkül, hogy eleget tettek volna a tőkepiaci tájékoztatási kötelezettségüknek. Az érintettek tagadják a vádakat.

Kapcsolódó cikkünk

Ügyészségi vizsgálat indult az olasz Generali nagytulajdonosánál

Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja

Donnet külön kitért arra is, hogy

a Generali és a UniCredit közép- és kelet-európai partnersége kiválóan működik, és nyitottak az együttműködés kibővítésére.

A UniCredit időközben részesedést szerzett a Generaliban. Andrea Orcel, a bank vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy "figyelemmel kíséri" a biztosítónál zajló fejleményeket.

Kapcsolódó cikkünk

Terjeszkedne az UniCredit: a világ legrégebbi bankja és a Generali is érdekelné

Megszólalt az UniCredit a nagy felvásárlási pletykákról

Üzleti eredmények

A biztosítócsoport közleménye szerint már az első évben kiváló eredményt hozott a Generali Csoport új stratégiai programja:

  • a nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele elérte a 98,1 milliárd eurót (+3,6%), főként a nem-életbiztosításai (P&C) (+7,6%) szegmens biztos növekedésének köszönhetően,
  • az élet üzletág nettó beáramlása kimagasló mértékben, 13,5 milliárd euróra nőtt, melyben főként a kockázati és egészségbiztosítási, valamint a hibrid és megtakarítási megoldások játszottak szerepet. A New Business Value elérte a 3,1 milliárd eurót (+6,2%),
  • a Combined Ratio (CoR) jelentősen, 92,6%-ra (-1,4 p.p.), a nem diszkontált Combined Ratio pedig 94,3%-ra (-1,6 p.p.) javult.
  • A működési eredmény elérte a rekordot jelentő 8 milliárd eurót (+9,7%), melyhez valamennyi üzletág teljesítménye hozzájárult,
  • a korrigált nettó eredmény 4,3 milliárd euróra (+14,5%), a korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 2,85 euróra nőtt (+16,2%),
  • a teljes kezelt vagyon (AUM) 900 milliárd euró volt (+4,3%), az eszközkezelési üzletágban 16 milliárd euró nettó beáramlással,
  • a Generali Csoport tőkehelyzete kiemelkedően stabil, szolvencia rátája (Solvency Ratio) 219%-ra nőtt (szemben a 2024-es 210%-kal) az erős normalizált tőkegenerálásnak köszönhetően,
  • a részvényenkénti 1,64 eurós osztalék (+14,7%), valamint az 500 millió eurós részvény-visszavásárlási program is a közgyűlés elé kerül, megerősítve a Generali részvényesi hozamok növelése iránti elkötelezettségét.

A társaság részvényárfolyama 0,4%-os emelkedést mutat a milanói tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Forrong a Közel-Kelet - Így reagáltak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility