Nőtt a Generali nyeresége, megtakarítások tömegét hoznák haza Olaszországba

Hazahoznák Olaszországba a megtakarításokat
Philippe Donnet vezérigazató az éves eredménybeszámolót követően újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Generali "örömmel segítene" az MPS ügyfelei megtakarításainak kezelésében. Az MPS és az Axa közötti partnerségi megállapodás 2027-ben jár le. Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója korábban már többször utalt arra, hogy a Generali reális alternatíva lehet a francia biztosítóval szemben.
"Az MPS-Axa partnerség keretében az olasz megtakarítások az Axához kerülnek. A francia vállalat azonban nemrég eladta vagyonkezelési üzletágát a BNP Paribasnak, vagyis ezeket a pénzeket jelenleg Franciaországban kezelik" - mutatott rá Donnet. Hozzátette: "
Ha segíthetünk abban, hogy az olasz megtakarítások visszakerüljenek Olaszországba, azt örömmel megtesszük.
A Reuters emlékeztet, hogy ez a kijelentés éles fordulatot jelent Donnet korábbi stratégiájához képest. A korábbi tervek szerint a Generali vagyonkezelési üzletágát a BPCE tulajdonában lévő Natixisszel olvasztotta volna össze, hogy egy páneurópai vagyonkezelő óriást hozzon létre. Ezt a tranzakciót végül az olasz kormány, valamint a Generali két meghatározó részvényesének ellenállása miatt elvetették. A két ellenző Francesco Gaetano Caltagirone és a Del Vecchio családhoz tartozó Delfin befektetési társaság volt.
Caltagirone és a Delfin azóta tovább erősítette pozícióját a Generaliben, miután támogatták az MPS ajánlatát a Mediobanca befektetési bank felvásárlására. Fontos körülmény, hogy a Mediobanca a biztosítótársaság legnagyobb részvényese. A milánói ügyészség jelenleg azt vizsgálja, hogy a Delfin és Caltagirone 2019 óta összehangoltan próbálta-e megszerezni az irányítást a Mediobanca és a Generali felett anélkül, hogy eleget tettek volna a tőkepiaci tájékoztatási kötelezettségüknek. Az érintettek tagadják a vádakat.
Donnet külön kitért arra is, hogy
a Generali és a UniCredit közép- és kelet-európai partnersége kiválóan működik, és nyitottak az együttműködés kibővítésére.
A UniCredit időközben részesedést szerzett a Generaliban. Andrea Orcel, a bank vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy "figyelemmel kíséri" a biztosítónál zajló fejleményeket.
Üzleti eredmények
A biztosítócsoport közleménye szerint már az első évben kiváló eredményt hozott a Generali Csoport új stratégiai programja:
- a nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele elérte a 98,1 milliárd eurót (+3,6%), főként a nem-életbiztosításai (P&C) (+7,6%) szegmens biztos növekedésének köszönhetően,
- az élet üzletág nettó beáramlása kimagasló mértékben, 13,5 milliárd euróra nőtt, melyben főként a kockázati és egészségbiztosítási, valamint a hibrid és megtakarítási megoldások játszottak szerepet. A New Business Value elérte a 3,1 milliárd eurót (+6,2%),
- a Combined Ratio (CoR) jelentősen, 92,6%-ra (-1,4 p.p.), a nem diszkontált Combined Ratio pedig 94,3%-ra (-1,6 p.p.) javult.
- A működési eredmény elérte a rekordot jelentő 8 milliárd eurót (+9,7%), melyhez valamennyi üzletág teljesítménye hozzájárult,
- a korrigált nettó eredmény 4,3 milliárd euróra (+14,5%), a korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 2,85 euróra nőtt (+16,2%),
- a teljes kezelt vagyon (AUM) 900 milliárd euró volt (+4,3%), az eszközkezelési üzletágban 16 milliárd euró nettó beáramlással,
- a Generali Csoport tőkehelyzete kiemelkedően stabil, szolvencia rátája (Solvency Ratio) 219%-ra nőtt (szemben a 2024-es 210%-kal) az erős normalizált tőkegenerálásnak köszönhetően,
- a részvényenkénti 1,64 eurós osztalék (+14,7%), valamint az 500 millió eurós részvény-visszavásárlási program is a közgyűlés elé kerül, megerősítve a Generali részvényesi hozamok növelése iránti elkötelezettségét.
A társaság részvényárfolyama 0,4%-os emelkedést mutat a milanói tőzsdén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Olyan energiacsapdába sétáltunk bele, ami mindannyiunk rezsijét érintheti
Azt hittük, megúsztuk az orosz gáz nélkül, de most egy sokkal kiszámíthatatlanabb csapdába sétált bele Európa.
Idén egy fillér állami támogatás sem érkezhet Budapest működésére, minden hónappal romlik a helyzet
Havonta több mint 2 milliárd forinttal nő a lyuk a város pénzügyeiben.
Ilyen még nem volt a Portfolio Biztosítás konferenciáján: most az ügyfelek is megszólalnak!
Már csak pár napig lehet regisztrálni a rendezvényre, érdemes sietni.
Ha ez bejön, akkor valósággal felrobbanhat az olaj ára!
150 dolláros jegyzés jöhet.
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe
A támadási kísérletet elhárították.
Ezrek internetét lopják a bűnözők, magyar érintettek is vannak
Egy legalább 14 ezer routerből álló hálózatot lepleztek le.
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Még hetek kérdése lehet, mire egyáltalán védelmet kap a Hormuzi-szoros.
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Ismét az EU-t fenyegeti Teherán.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.