Nőtt a Generali nyeresége, megtakarítások tömegét hoznák haza Olaszországba

Az Assicurazioni Generali vezérigazgatója kijelentette: a biztosító szívesen átvenné az Axa szerepét a Monte dei Paschi di Siena (MPS) partnereként, "hazahozva" ezzel Olaszországba a francia versenytárs által kezelt megtakarításokat. Egyúttal nyitottságát fejezte ki a UniCredittel fennálló üzleti együttműködés bővítésére is - írja a Reuters. Tavaly a nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele 3,6%-kal 98,1 milliárd euróra emelkedett, a korrigált nettó eredmény 14,5%-kal 4,3 milliárd euróra bővült. A társaság részvényárfolyama 0,4%-os emelkedést mutat a milanói tőzsdén.

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Hazahoznák Olaszországba a megtakarításokat

Philippe Donnet vezérigazató az éves eredménybeszámolót követően újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Generali "örömmel segítene" az MPS ügyfelei megtakarításainak kezelésében. Az MPS és az Axa közötti partnerségi megállapodás 2027-ben jár le. Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója korábban már többször utalt arra, hogy a Generali reális alternatíva lehet a francia biztosítóval szemben.

"Az MPS-Axa partnerség keretében az olasz megtakarítások az Axához kerülnek. A francia vállalat azonban nemrég eladta vagyonkezelési üzletágát a BNP Paribasnak, vagyis ezeket a pénzeket jelenleg Franciaországban kezelik" - mutatott rá Donnet. Hozzátette: "

Ha segíthetünk abban, hogy az olasz megtakarítások visszakerüljenek Olaszországba, azt örömmel megtesszük.

A Reuters emlékeztet, hogy ez a kijelentés éles fordulatot jelent Donnet korábbi stratégiájához képest. A korábbi tervek szerint a Generali vagyonkezelési üzletágát a BPCE tulajdonában lévő Natixisszel olvasztotta volna össze, hogy egy páneurópai vagyonkezelő óriást hozzon létre. Ezt a tranzakciót végül az olasz kormány, valamint a Generali két meghatározó részvényesének ellenállása miatt elvetették. A két ellenző Francesco Gaetano Caltagirone és a Del Vecchio családhoz tartozó Delfin befektetési társaság volt.

Caltagirone és a Delfin azóta tovább erősítette pozícióját a Generaliben, miután támogatták az MPS ajánlatát a Mediobanca befektetési bank felvásárlására. Fontos körülmény, hogy a Mediobanca a biztosítótársaság legnagyobb részvényese. A milánói ügyészség jelenleg azt vizsgálja, hogy a Delfin és Caltagirone 2019 óta összehangoltan próbálta-e megszerezni az irányítást a Mediobanca és a Generali felett anélkül, hogy eleget tettek volna a tőkepiaci tájékoztatási kötelezettségüknek. Az érintettek tagadják a vádakat.

Donnet külön kitért arra is, hogy

a Generali és a UniCredit közép- és kelet-európai partnersége kiválóan működik, és nyitottak az együttműködés kibővítésére.

A UniCredit időközben részesedést szerzett a Generaliban. Andrea Orcel, a bank vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy "figyelemmel kíséri" a biztosítónál zajló fejleményeket.

Üzleti eredmények

A biztosítócsoport közleménye szerint már az első évben kiváló eredményt hozott a Generali Csoport új stratégiai programja:

a nemzetközi Generali Csoport bruttó díjbevétele elérte a 98,1 milliárd eurót (+3,6%), főként a nem-életbiztosításai (P&C) (+7,6%) szegmens biztos növekedésének köszönhetően,

az élet üzletág nettó beáramlása kimagasló mértékben, 13,5 milliárd euróra nőtt, melyben főként a kockázati és egészségbiztosítási, valamint a hibrid és megtakarítási megoldások játszottak szerepet. A New Business Value elérte a 3,1 milliárd eurót (+6,2%),

a Combined Ratio (CoR) jelentősen, 92,6%-ra (-1,4 p.p.), a nem diszkontált Combined Ratio pedig 94,3%-ra (-1,6 p.p.) javult.

A működési eredmény elérte a rekordot jelentő 8 milliárd eurót (+9,7%), melyhez valamennyi üzletág teljesítménye hozzájárult,

a korrigált nettó eredmény 4,3 milliárd euróra (+14,5%), a korrigált egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 2,85 euróra nőtt (+16,2%),

a teljes kezelt vagyon (AUM) 900 milliárd euró volt (+4,3%), az eszközkezelési üzletágban 16 milliárd euró nettó beáramlással,

a Generali Csoport tőkehelyzete kiemelkedően stabil, szolvencia rátája (Solvency Ratio) 219%-ra nőtt (szemben a 2024-es 210%-kal) az erős normalizált tőkegenerálásnak köszönhetően,

a részvényenkénti 1,64 eurós osztalék (+14,7%), valamint az 500 millió eurós részvény-visszavásárlási program is a közgyűlés elé kerül, megerősítve a Generali részvényesi hozamok növelése iránti elkötelezettségét.

A társaság részvényárfolyama 0,4%-os emelkedést mutat a milanói tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock