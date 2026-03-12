  • Megjelenítés
Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt
Üzlet

Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt

Portfolio
A Meta a közel-keleti háború miatt leállította a világ legnagyobb tenger alatti kábelrendszere, a 2Africa egy újabb szakaszának kiépítését. Erre azután került sor, hogy fél éve a vörös-tengeri szegmens munkálatait is kénytelen volt felfüggeszteni. A konfliktus más tenger alatti kábelprojekteket is érint a Perzsa-öbölben, és komoly kérdéseket vet fel az internetes infrastruktúra sebezhetőségével kapcsolatban - írja a Bloomberg.

A 45 ezer kilométer hosszúra tervezett 2Africa kábel perzsa-öbölbeli szakaszát, amelyet "Pearls" néven ismernek, a Meta a Saudi Telecom leányvállalatával, a Center3-mal és más konzorciumi partnerekkel közösen építteti. A szegmens Ománt, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahreint, Kuvaitot, Irakot, Pakisztánt, Indiát és Szaúd-Arábiát kötné össze. A kábel jelentős részét már lefektették a tengerfenékre, az összes parti végponthoz azonban még nem csatlakoztatták.

A munkálatokat végző francia állami cég, az Alcatel Submarine Networks (ASN) vis maior értesítést küldött az ügyfeleinek. Ebben jelezték, hogy a biztonsági helyzet miatt nem tudják teljesíteni a szerződéses kötelezettségeiket. A vállalat Ile de Batz nevű kábelfektető hajója az elmúlt hónapokban a Perzsa-öbölben dolgozott, jelenleg azonban a szaúd-arábiai Dammám városánál vesztegel.

A háború más tenger alatti kábelprojekteket is megbénított a térségben.

Leállt a Sea-Me-We 6 kiépítése, amelyet a francia Orange távközlési vállalat vezette konzorcium fejleszt, valamint szünetel a katari Ooredoo által felügyelt FIG kábelprojekt is. A konfliktus ráadásul a már üzemelő kábelek karbantartását is szinte lehetetlenné teszi. A javítóhajók ugyanis nem tudnak aktív hadműveleti területen dolgozni.

A Perzsa-öböl korábban népszerű alternatív útvonalnak számított, miután a húszi támadások miatt a vörös-tengeri kábelfektetés túl kockázatossá vált. Mostanra azonban mindkét térség használhatatlanná vált a kivitelezők számára. A Meta ugyan tervezi egy új, Project Waterworth nevű kábel megépítését, amely a Közel-Kelet megkerülésével kötné össze az Egyesült Államokat Indiával, Dél-Afrikával és Brazíliával. Ennek befejezése azonban még éveket vehet igénybe.

Alan Mauldin, a TeleGeography kutatócég szakértője szerint az internetforgalom egyelőre átirányítható más hálózatokra, köztük az Ománon és Szaúd-Arábián átvezető szárazföldi útvonalakra. Emiatt a térség összeköttetése fennmarad, bár az adatátviteli sebesség csökkenhet. A háború lezárulta után pedig újabb akadályokkal kell számolni. Az Irán által kilőtt és a légvédelem által elfogott rakéták a tengerfenéken hevernek, és még mindig felrobbanhatnak. A munkálatok újraindítása előtt ezért a tengerfenék teljes átvizsgálására lesz szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

