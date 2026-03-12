Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt

A 45 ezer kilométer hosszúra tervezett 2Africa kábel perzsa-öbölbeli szakaszát, amelyet "Pearls" néven ismernek, a Meta a Saudi Telecom leányvállalatával, a Center3-mal és más konzorciumi partnerekkel közösen építteti. A szegmens Ománt, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Bahreint, Kuvaitot, Irakot, Pakisztánt, Indiát és Szaúd-Arábiát kötné össze. A kábel jelentős részét már lefektették a tengerfenékre, az összes parti végponthoz azonban még nem csatlakoztatták.
A munkálatokat végző francia állami cég, az Alcatel Submarine Networks (ASN) vis maior értesítést küldött az ügyfeleinek. Ebben jelezték, hogy a biztonsági helyzet miatt nem tudják teljesíteni a szerződéses kötelezettségeiket. A vállalat Ile de Batz nevű kábelfektető hajója az elmúlt hónapokban a Perzsa-öbölben dolgozott, jelenleg azonban a szaúd-arábiai Dammám városánál vesztegel.
A háború más tenger alatti kábelprojekteket is megbénított a térségben.
Leállt a Sea-Me-We 6 kiépítése, amelyet a francia Orange távközlési vállalat vezette konzorcium fejleszt, valamint szünetel a katari Ooredoo által felügyelt FIG kábelprojekt is. A konfliktus ráadásul a már üzemelő kábelek karbantartását is szinte lehetetlenné teszi. A javítóhajók ugyanis nem tudnak aktív hadműveleti területen dolgozni.
A Perzsa-öböl korábban népszerű alternatív útvonalnak számított, miután a húszi támadások miatt a vörös-tengeri kábelfektetés túl kockázatossá vált. Mostanra azonban mindkét térség használhatatlanná vált a kivitelezők számára. A Meta ugyan tervezi egy új, Project Waterworth nevű kábel megépítését, amely a Közel-Kelet megkerülésével kötné össze az Egyesült Államokat Indiával, Dél-Afrikával és Brazíliával. Ennek befejezése azonban még éveket vehet igénybe.
Alan Mauldin, a TeleGeography kutatócég szakértője szerint az internetforgalom egyelőre átirányítható más hálózatokra, köztük az Ománon és Szaúd-Arábián átvezető szárazföldi útvonalakra. Emiatt a térség összeköttetése fennmarad, bár az adatátviteli sebesség csökkenhet. A háború lezárulta után pedig újabb akadályokkal kell számolni. Az Irán által kilőtt és a légvédelem által elfogott rakéták a tengerfenéken hevernek, és még mindig felrobbanhatnak. A munkálatok újraindítása előtt ezért a tengerfenék teljes átvizsgálására lesz szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
