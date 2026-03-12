  • Megjelenítés
Újra felbukkannak a kamerás autók Magyarországon: hamarosan a te utcádat is rögzíthetik
Üzlet

Újra felbukkannak a kamerás autók Magyarországon: hamarosan a te utcádat is rögzíthetik

MTI
Március 19-étől ismét útnak indulnak a Google Street View autói Magyarországon, hogy új, 360 fokos panorámaképekkel frissítsék a Google Maps magyarországi adatbázisát - közölte a Google.

A tájékoztatás szerint az idei adatgyűjtési időszakban az Utcakép járművei

több mint 50 településen készítenek felvételeket speciális kamerarendszerrel.

A frissítések célja, hogy a térképszolgáltatás minél pontosabban tükrözze a folyamatosan változó környezetet, ezáltal segítve a tájékozódást és az utazástervezést.

A közlemény szerint a Google térképszolgáltatásának világszerte több mint kétmilliárd havi aktív felhasználója van, és mintegy 250 millió vállalkozásról és helyről tartalmaz információkat, értékeléseket és véleményeket. A Google Street View több mint 100 országban és területen érhető el, adatbázisa pedig mintegy 280 milliárd képből áll.

Még több Üzlet

Irányíthatatlanná vált orosz szellemhajó sodródik a Földközi-tengeren - Kiadták a figyelmeztetést: senki se közelítse meg

Elszabadultak a benzinárak, évszázados törvényt függesztene fel Trump

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Magyarországon a szolgáltatás 2013 óta működik, és azóta több alkalommal frissítették az adatokat, legutóbb 2025-ben.

Idén a főváros mellett többek között Debrecenben, Kecskeméten, Pécsen, Veszprémben, Siófokon, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is találkozhatnak az autókkal a közlekedők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility