Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Meredeken emelkednek az olajárak, miután a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre komolyabb zavarokat okoz az energiaszállításban. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben tankerek elleni támadások, kikötőlezárások és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a piac egyre inkább tartós kínálati sokkra készül.
Nyomás alatt a tőzsdék
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,93 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,29 százalékot esett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,76 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,91 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,91 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból a heti munkanélküliségi segélykérelmek száma jelenik meg, majd ugyanekkor publikálják az amerikai külkereskedelmi mérleg januári adatait is. Ez az adat különösen fontos lehet a Donald Trump elnök által indított vámháború értékelése szempontjából, mivel a külkereskedelmi egyenleg alakulása kulcsfontosságú indikátor a protekcionista gazdaságpolitika hatásainak megítélésében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 417,27
|-0,6%
|-2,7%
|-5,4%
|-1,3%
|14,4%
|46,0%
|S&P 500
|6 775,8
|-0,1%
|-1,4%
|-2,4%
|-1,0%
|21,6%
|72,0%
|Nasdaq
|24 965,01
|0,0%
|-0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|28,8%
|91,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 025,37
|1,4%
|1,4%
|-4,6%
|9,3%
|49,6%
|88,4%
|Hang Seng
|25 898,76
|-0,2%
|2,6%
|-5,0%
|1,0%
|8,9%
|-11,9%
|CSI 300
|4 704,5
|0,6%
|2,2%
|-0,2%
|1,6%
|19,4%
|-8,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 640,03
|-1,4%
|-2,3%
|-4,9%
|-3,5%
|5,9%
|62,3%
|CAC
|8 041,81
|-0,2%
|-1,5%
|-3,3%
|-1,3%
|1,3%
|33,3%
|FTSE
|10 353,77
|-0,6%
|-2,0%
|-1,1%
|4,3%
|21,9%
|53,7%
|FTSE MIB
|44 772,96
|-0,9%
|-1,2%
|-3,7%
|-0,4%
|18,8%
|85,6%
|IBEX
|17 351,9
|-0,5%
|-0,8%
|-3,8%
|0,3%
|34,7%
|101,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 583,1
|-1,6%
|-1,0%
|-5,3%
|10,4%
|43,9%
|180,0%
|ATX
|5 434,4
|-0,3%
|-1,5%
|-6,4%
|2,0%
|30,1%
|72,7%
|PX
|2 589,84
|-0,5%
|-1,0%
|-4,9%
|-3,6%
|29,2%
|141,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 590
|-2,9%
|-2,4%
|-9,8%
|4,2%
|55,9%
|167,7%
|Mol
|3 756
|-0,4%
|2,6%
|-1,2%
|27,8%
|35,5%
|69,6%
|Richter
|11 700
|0,1%
|0,5%
|0,0%
|18,6%
|13,3%
|40,8%
|Magyar Telekom
|2 065
|-0,2%
|-4,0%
|5,1%
|15,2%
|29,5%
|403,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,8
|3,7%
|16,4%
|34,0%
|51,6%
|30,5%
|31,5%
|Brent
|92,33
|1,3%
|13,3%
|33,0%
|51,7%
|32,3%
|32,4%
|Arany
|5 172,24
|-1,0%
|0,5%
|3,1%
|19,6%
|77,4%
|200,3%
|Devizák
|EURHUF
|386,8
|1,0%
|0,7%
|1,9%
|0,7%
|-3,7%
|6,0%
|USDHUF
|334,4141
|1,7%
|1,4%
|4,5%
|2,3%
|-9,0%
|9,6%
|GBPHUF
|449,5649
|0,6%
|1,7%
|3,2%
|2,0%
|-5,4%
|5,5%
|EURUSD
|1,1567
|-0,7%
|-0,6%
|-2,5%
|-1,5%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|157,6
|0,0%
|0,3%
|2,6%
|0,5%
|6,9%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3399
|-0,4%
|0,2%
|-1,7%
|-0,4%
|3,5%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 196
|0,3%
|-3,4%
|4,7%
|-20,9%
|-15,3%
|21,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|1,6%
|3,1%
|0,8%
|1,1%
|-1,6%
|175,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|2,9%
|7,0%
|5,2%
|1,3%
|0,9%
|-892,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,15
|1,9%
|6,9%
|7,7%
|4,1%
|1,3%
|161,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â© 2024 Roberto Machado Noa
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
