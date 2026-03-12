  • Megjelenítés
FONTOS Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék
Üzlet

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Portfolio
Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette hatását, az amerikai és az európai határidős részvényindexek esnek, a befektetők az energiasokk és a globális növekedési kilátások romlása miatt kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac

Meredeken emelkednek az olajárak, miután a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre komolyabb zavarokat okoz az energiaszállításban. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, miközben tankerek elleni támadások, kikötőlezárások és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a piac egyre inkább tartós kínálati sokkra készül.

Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Nyomás alatt a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,93 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,29 százalékot esett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,76 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,91 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,91 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból a heti munkanélküliségi segélykérelmek száma jelenik meg, majd ugyanekkor publikálják az amerikai külkereskedelmi mérleg januári adatait is. Ez az adat különösen fontos lehet a Donald Trump elnök által indított vámháború értékelése szempontjából, mivel a külkereskedelmi egyenleg alakulása kulcsfontosságú indikátor a protekcionista gazdaságpolitika hatásainak megítélésében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 417,27 -0,6% -2,7% -5,4% -1,3% 14,4% 46,0%
S&P 500 6 775,8 -0,1% -1,4% -2,4% -1,0% 21,6% 72,0%
Nasdaq 24 965,01 0,0% -0,5% -0,9% -1,1% 28,8% 91,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 55 025,37 1,4% 1,4% -4,6% 9,3% 49,6% 88,4%
Hang Seng 25 898,76 -0,2% 2,6% -5,0% 1,0% 8,9% -11,9%
CSI 300 4 704,5 0,6% 2,2% -0,2% 1,6% 19,4% -8,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 640,03 -1,4% -2,3% -4,9% -3,5% 5,9% 62,3%
CAC 8 041,81 -0,2% -1,5% -3,3% -1,3% 1,3% 33,3%
FTSE 10 353,77 -0,6% -2,0% -1,1% 4,3% 21,9% 53,7%
FTSE MIB 44 772,96 -0,9% -1,2% -3,7% -0,4% 18,8% 85,6%
IBEX 17 351,9 -0,5% -0,8% -3,8% 0,3% 34,7% 101,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 583,1 -1,6% -1,0% -5,3% 10,4% 43,9% 180,0%
ATX 5 434,4 -0,3% -1,5% -6,4% 2,0% 30,1% 72,7%
PX 2 589,84 -0,5% -1,0% -4,9% -3,6% 29,2% 141,2%
Magyar blue chipek              
OTP 36 590 -2,9% -2,4% -9,8% 4,2% 55,9% 167,7%
Mol 3 756 -0,4% 2,6% -1,2% 27,8% 35,5% 69,6%
Richter 11 700 0,1% 0,5% 0,0% 18,6% 13,3% 40,8%
Magyar Telekom 2 065 -0,2% -4,0% 5,1% 15,2% 29,5% 403,7%
Nyersanyagok              
WTI 86,8 3,7% 16,4% 34,0% 51,6% 30,5% 31,5%
Brent 92,33 1,3% 13,3% 33,0% 51,7% 32,3% 32,4%
Arany 5 172,24 -1,0% 0,5% 3,1% 19,6% 77,4% 200,3%
Devizák              
EURHUF 386,8 1,0% 0,7% 1,9% 0,7% -3,7% 6,0%
USDHUF 334,4141 1,7% 1,4% 4,5% 2,3% -9,0% 9,6%
GBPHUF 449,5649 0,6% 1,7% 3,2% 2,0% -5,4% 5,5%
EURUSD 1,1567 -0,7% -0,6% -2,5% -1,5% 5,9% -3,3%
USDJPY 157,6 0,0% 0,3% 2,6% 0,5% 6,9% 45,3%
GBPUSD 1,3399 -0,4% 0,2% -1,7% -0,4% 3,5% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 196 0,3% -3,4% 4,7% -20,9% -15,3% 21,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 1,6% 3,1% 0,8% 1,1% -1,6% 175,7%
10 éves német állampapírhozam 2,9 2,9% 7,0% 5,2% 1,3% 0,9% -892,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,15 1,9% 6,9% 7,7% 4,1% 1,3% 161,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb árfolyam!

