  • Megjelenítés
2022 óta előszőr zárt 100 dollár felett az olaj: a részvénypiac is reagált
Üzlet

A Brent típusú kőolaj jegyzése 2022 óta először zárt 100 dollár felett, ami súlyosan rontja a gazdasági növekedési kilátásokat. Ráadásul a magas olajár az inflációs kockázatokat is erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek tovább pénteken az amerikai indexek, de az európai tőzsdéken is hasonló mozgás volt látható.
Megosztás

Nehéz héten van túl az amerikai piac

A három fő amerikai részvényindex napi és heti idősíkon egyaránt veszteséggel zárt.

  • A Dow Jones 0,25,
  • az S&P 500 0,6,
  • a Nasdaq pedig 0,9 százalékot esett pénteken.

A piaci turbulencia középpontjában az olajpiac áll. A WTI amerikai könnyűolaj határidős jegyzése 3,11 százalékos emelkedéssel 97 dolláron zárt hordónként, az északi-tengeri Brent pedig 2,67 százalékos drágulással 104,2 dolláron végzett.

Utóbbi 2022 augusztusa óta először zárt 100 dollár felett.

Megosztás

Belenyúlt a lakáspiacba az Egyesült Államok: Trump két lépésben oldaná meg a lakhatási válságot

Donald Trump amerikai elnök pénteken két elnöki rendeletet írt alá, amelyek a lakhatási válság enyhítését célozzák. Az intézkedések a novemberi félidős választások előtt születtek, ugyanis a megfizethetetlen lakásárak az egyik legégetőbb kérdéssé váltak a szavazók, különösen a 40 év alattiak számára - jelentette a yahoo!news.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Új napi csúcson az olaj

A hét végéhez közeledve úgy néz ki, hogy a Brent hordónkénti jegyzése

100 dollár felett fog zárni.

Ami biztos: elképesztő hetet zárhat az olajpiac. Mindössze egy hét alatt már járt 120 és 81 dolláron is az árjegyzés, amely minden idők legnagyobb napon belüli kilengését is magában foglalja.

LJ1yPlLN
Megosztás

Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"

A kisbefektetők tömegesen vásárolnak olaj- és nyersanyagalapokat, hogy profitáljanak az iráni konfliktus okozta áringadozásokból, miközben az intézményi befektetők a rendkívüli volatilitás miatt inkább kivonulnak a piacról - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Hatalmas átrendeződés Elon Musk cégénél: megindult a tömeges menekülés, alig maradt valaki a vezetőségből

Újabb elbocsátási hullám söpört végig Elon Musk mesterségesintelligencia-vállalatán, az xAI-on. A társalapítók többsége már távozott, így a cég a tervezett tőzsdei bevezetés előtt komoly belső válsággal küzd.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Esésben Amerika

A Dow Jones stagnál, az S&P 500 eközben 0,3, a Nasdaq pedig már 0,6 százalékos mínuszban van.

NDX_2026-03-13_17-13-07
Megosztás

Kis mínusz lett a vége

Egy meglehetősen volatilis hét végéhez érkezve nem hozott nagy mozgásokat a pénteki nap a magyar tőzsdén. A BUX index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, ami pedig a 4 blue chipet illeti:

  • Az OTP 0,6, a Magyar Telekom 0,5, a Mol pedig mintegy 2,4 százalékos mínuszban zárt.
  • A Richter felülteljesítő volt, 0,3 százalékos emelkedéssel fejezték be a napot a gyógyszergyártó részvényei.
BUX_2026-03-13_17-11-37
Megosztás

Lefelé húzza a Mol a BUX-ot

Miközben az európai tőzsdék kis pluszban állnak, a BUX lefordult, fél százalékos mínuszban jár a hazai részvényindex. A blue chipek közül a Mol vezeti az esést, 1,6 százalékkal került lejjebb az olajpapír, az OTP és a Telekom kisebb, 0,4 és 0,2 százalékos mínuszban áll. A Richter pedig még emelkedik is, 0,5 százalékkal.

molarf
Megosztás

Feljelentést nyújtott be a Mol

Újabb feljelentést nyújtott be a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, olvasható a magyar olajcég közleményében. Ezúttal a JANAF visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadják a vállalatok.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Pluszos nyitás az amerikai tőzsdén

Ma nem szállt el az olajár, ennek megfelelően emelkedésekkel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,6 százalékot emelkedett.

dow

Délután kedvezőtlen amerikai adatok érkeztek, a januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták.

Megosztás

2,8 milliárd forintért vett OTP-részvényeket egy igazgatósági tag cége

OTP-részvényeket vett a Nagy György igazgatóság taggal szoros kapcsolatban álló HO-ME 2000 Kft. tegnap a budapesti tőzsdén: összesen 80 ezer darab részvényt vásárolt 35 927 forintos átlagáron, összesen 2,87 milliárd forint értékben - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Megosztás

2 százalék feletti mínuszban az olajár

A brent már 2 százalékos mínuszban, 98,4 dolláron áll, a WTI pedig 2,8 százalékot esett.

Megosztás

Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár

Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból

A januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták. A bejövő adatok főleg az infláció alakulása szempontjából nevezhető problémásnak, mivel ha még erre egy olajársokk is rájön, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a jegybank.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Pluszba fordultak az európai tőzsdék

Az olajár mérsékelt esésbe fordult, a WTI 2,7 százalékos mínuszban áll, 93,2 dolláron, míg a brent 100 dollár alá került, 1,7 százalékos mínuszban, 98,7 dolláron tartózkodik.

brentarf1

Ezzel együtt a tőzsdéken is megnyugvás látszik, az európai indexek már pluszban állnak, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.

daxindx

Az amerikai tőzsdéken is erősödésekkel kezdődhet a kereskedés, a hatéridős indexek fél százalék körüli pluszban járnak.

Megosztás

Nyugszanak a tőzsdék

Az irányadó európai tőzsdék visszatornászták magukat a tegnapi záróértékek közelébe a déli órákra, a magyar tőzsde is csak minimális mínuszban tartózkodik a kereskedési idő felénél.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ítéletet mondott a Moody's a magyar bankrendszerről

A Moody's továbbra is stabilnak értékeli a magyar bankrendszer kilátásait. A várhatóan erősödő gazdasági növekedés és a szilárd banki alapmutatók ellensúlyozzák a hitelminősítő szerint a makrogazdasági kockázatokat. A közelgő parlamenti választások, a befagyasztott uniós források és a geopolitikai feszültségek azonban továbbra is bizonytalanságot jelentenek.

Tovább a cikkhez
Megosztás

OTP-részvényeket vett az igazgatósági tag

OTP-részvényeket vett Kovács Antal, az OTP igazgatóságának tagja - derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Kovács Antal tőzsdei kereskedésben tegnap összesen 6380 darab részvényt vásárolt 35 915 forintos átlagáron, 229,1 millió forint értékben.

Megosztás

Nagyot zuhant az ismert techcég árfolyama, a legrosszabbkor távozik az ikonikus vezető

Az Adobe részvényei több mint 8 százalékot zuhantak az amerikai nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat bejelentette: Shantanu Narayen 18 év után távozik a vezérigazgatói posztról. A vezetőváltás különösen kényes időszakban történik, a mesterséges intelligencia ugyanis egyre komolyabb fenyegetést jelent a hagyományos szoftverfejlesztők számára.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nem kímélik a fémeket sem ma reggel

A fémek esnek a ma reggeli kereskedésben, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 3,7 százalékot, a ráz 1,5 százalékot veszített ma értékéből. A dollár erősödése nem kedvez a nemesfémeknek, így hiába számítanak klasszikus menedékeszköznek, az árfolyam nem tud emelkedni.

silver
Megosztás

Esések Európában

Ismét lefordultak az irányadó európai tőzsdék, miután tovább emelkedik az olajár, a vezető nyugat-európai indexek jelentősebb csökkenésekkel kezdik a kereskedést:

  • Stoxx 600 -0,9%
  • DAX -1%
  • CAC-40 -1,2%
  • FTSE-100 -0,8%

Esnek a bányavállalatok ma, emellett nyomás alá került a bankszektor is magánhitelekkel kapcsolatos aggodalmak közepette. Most már szinte naponta érkezik valamilyen aggasztó hír az amerikai magánhitelek (private credit), vagyis a nem kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek piacáról. Egyre többen teszik fel a kérdést: vajon ez az új subprime lending, amely a következő pénzügyi válság kiindulópontja lehet? 

Megosztás

Csak a Telekom emelkedik ma reggel a hazai blue chipek közül

Kis eséssel indítja a pénteki kereskedést a BUX, a blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma reggel.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megkongatták a vészharangot: egyre jobban begyűrűzik az európai iparba az iráni háború hatása

A német vegyipar szerint az iráni háború hatásai egyre erőteljesebben gyűrűznek be Európa legnagyobb gazdaságába: az ellátási láncok akadoznak, és az energiaköltségek meredeken emelkednek, aminek következtében több vállalat már a termelés visszafogására kényszerült - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

100 dollár felett maradt a brent

Újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent 1,2 százalékos pluszban áll, 96,9, illetve 101,8 dolláron.

brent100felett
Megosztás

Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén

A Vincorion német védelmi ipari vállalat pénteken 17 euróban határozta meg részvényeinek kibocsátási árát a frankfurti tőzsdei bevezetése előtt, amivel a cég piaci értéke mintegy 850 millió euróra rúghat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés

Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Történelmi veszteségre szakad a Honda árfolyama

Komoly esést szenvedtek el a Honda részvényei a tokiói tőzsdén ma reggel, miután a vállalat veszteséges évet prognosztizál egy jelentős leírás miatt, ami közel 70 éves tőzsdei története során az első veszteséges év lehet a nettó eredmény tekintetében. A japán autógyártó részvényei 5,6 százalékos csökkenéssel zártak.

hondamotor
Megosztás

Nyugszik az olajpiac

Az elmúlt napok vad mozgásai után ma reggel mérsékelt elmozdulások látszanak az olaj piacán, de a brent továbbra is 100 dollár felett tartózkodik: jelenleg 100,3 dolláron áll, 0,2 százalékos mínuszban, a WTI pedig 95,2 dolláron jár, ami 0,6 százalékos esés.

wtiarfolyma

Washington igyekszik nyugtatni az olajpiacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy 30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására és azt is közölte, hogy a lehető leghamarabb megkezdik a hajók kíséretét a haditengerészettel a Hormuzi-szorosban. Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy 172 millió hordónyi olajat szabadít fel stratégiai kőolajkészleteiből.

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban

Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot esett.
  • Az olajár nagyot emelkedett a csütörtöki kereskedésben, a brent 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt, ami az inflációs félelmeket erősíti, ezzel együtt pedig a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat rontja. Júniusra már nem is várnak kamatcsökkentést a piacok, csak legkorábban decemberre.
  • Az ázsiai tőzsdéket is megütötték ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,5 százalékos mínuszban áll, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
  • Az európai tőzsdéken minimális emelkedés jöhet a határidős indexek állása alapján, a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén kisebb felpattanást vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor ez az adat is még a háború előtti inflációs környezetet tükrözi, így a piacok inkább arra figyelnek majd, milyen inflációs pályán volt az amerikai gazdaság az energiapiaci ütések előtt. Ugyanekkor jelenik meg a tartós cikkek rendelésállománya és a negyedik negyedéves GDP-adat frissítése is. A hetet a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének márciusi értéke zárja, amely már részben tükrözheti a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci drágulás hatását az amerikai háztartások várakozásaira.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 677,85 -1,6% -2,7% -5,6% -2,9% 12,9% 42,4%
S&P 500 6 672,62 -1,5% -2,3% -2,3% -2,5% 19,2% 69,2%
Nasdaq 24 533,58 -1,7% -1,9% -0,6% -2,8% 25,2% 89,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 452,96 -1,0% -1,5% -5,5% 8,2% 47,9% 83,2%
Hang Seng 25 716,76 -0,7% 1,6% -4,9% 0,3% 9,0% -10,5%
CSI 300 4 687,56 -0,4% 0,9% -0,7% 1,2% 19,4% -8,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 589,65 -0,2% -0,9% -5,1% -3,7% 4,0% 62,7%
CAC 7 984,44 -0,7% -0,8% -4,3% -2,0% -0,1% 32,0%
FTSE 10 305,15 -0,5% -1,0% -0,9% 3,8% 20,7% 52,4%
FTSE MIB 44 456,18 -0,7% -0,3% -3,8% -1,1% 16,1% 84,4%
IBEX 17 139,9 -1,2% -0,6% -4,2% -1,0% 33,9% 98,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 028,6 -0,5% -2,5% -6,3% 9,9% 40,2% 179,2%
ATX 5 348,99 -1,6% -1,6% -6,2% 0,4% 27,4% 69,4%
PX 2 544,94 -1,7% -3,0% -6,2% -5,2% 26,5% 136,2%
Magyar blue chipek              
OTP 35 500 -3,0% -6,5% -13,3% 1,1% 45,2% 164,7%
Mol 3 922 4,4% 5,1% 2,7% 33,4% 40,4% 76,7%
Richter 11 810 0,9% 1,2% 0,4% 19,7% 14,7% 39,6%
Magyar Telekom 2 050 -0,7% -4,9% 4,0% 14,4% 25,0% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 95,61 10,1% 18,2% 51,6% 67,0% 41,3% 45,7%
Brent 101,25 9,7% 18,5% 49,7% 66,4% 42,0% 46,1%
Arany 5 128,58 -0,8% 0,9% 3,4% 18,6% 74,8% 199,8%
Devizák              
EURHUF 390,7750 1,0% 0,8% 3,4% 1,8% -2,2% 6,6%
USDHUF 339,1408 1,4% 1,3% 6,6% 3,7% -7,3% 10,4%
GBPHUF 454,8650 1,2% 1,9% 4,6% 3,2% -4,3% 6,4%
EURUSD 1,1523 -0,4% -0,5% -3,1% -1,9% 5,5% -3,5%
USDJPY 158,8350 0,0% 0,8% 4,1% 1,3% 7,1% 45,7%
GBPUSD 1,3349 -0,4% 0,2% -2,2% -0,8% 2,9% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 529 0,5% -0,5% 6,5% -20,5% -15,7% 23,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,0% 3,1% 3,9% 2,1% -1,5% 159,9%
10 éves német állampapírhozam 2,9 0,1% 3,1% 6,1% 1,5% 1,5% -980,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,19 0,6% 6,4% 8,6% 4,7% -0,1% 160,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb árfolyam!

Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography

Megosztás

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Tovább a cikkhez
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

