2022 óta előszőr zárt 100 dollár felett az olaj: a részvénypiac is reagált

Az olajár mérsékelt esésbe fordult, a WTI 2,7 százalékos mínuszban áll, 93,2 dolláron, míg a brent 100 dollár alá került, 1,7 százalékos mínuszban, 98,7 dolláron tartózkodik.

Ezzel együtt a tőzsdéken is megnyugvás látszik, az európai indexek már pluszban állnak, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.

Az amerikai tőzsdéken is erősödésekkel kezdődhet a kereskedés, a hatéridős indexek fél százalék körüli pluszban járnak.