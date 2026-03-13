2022 óta előszőr zárt 100 dollár felett az olaj: a részvénypiac is reagált

Nehéz héten van túl az amerikai piac
A három fő amerikai részvényindex napi és heti idősíkon egyaránt veszteséggel zárt.
- A Dow Jones 0,25,
- az S&P 500 0,6,
- a Nasdaq pedig 0,9 százalékot esett pénteken.
A piaci turbulencia középpontjában az olajpiac áll. A WTI amerikai könnyűolaj határidős jegyzése 3,11 százalékos emelkedéssel 97 dolláron zárt hordónként, az északi-tengeri Brent pedig 2,67 százalékos drágulással 104,2 dolláron végzett.
Utóbbi 2022 augusztusa óta először zárt 100 dollár felett.
Belenyúlt a lakáspiacba az Egyesült Államok: Trump két lépésben oldaná meg a lakhatási válságot
Donald Trump amerikai elnök pénteken két elnöki rendeletet írt alá, amelyek a lakhatási válság enyhítését célozzák. Az intézkedések a novemberi félidős választások előtt születtek, ugyanis a megfizethetetlen lakásárak az egyik legégetőbb kérdéssé váltak a szavazók, különösen a 40 év alattiak számára - jelentette a yahoo!news.
Új napi csúcson az olaj
A hét végéhez közeledve úgy néz ki, hogy a Brent hordónkénti jegyzése
100 dollár felett fog zárni.
Ami biztos: elképesztő hetet zárhat az olajpiac. Mindössze egy hét alatt már járt 120 és 81 dolláron is az árjegyzés, amely minden idők legnagyobb napon belüli kilengését is magában foglalja.
Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"
A kisbefektetők tömegesen vásárolnak olaj- és nyersanyagalapokat, hogy profitáljanak az iráni konfliktus okozta áringadozásokból, miközben az intézményi befektetők a rendkívüli volatilitás miatt inkább kivonulnak a piacról - számolt be a Bloomberg.
Hatalmas átrendeződés Elon Musk cégénél: megindult a tömeges menekülés, alig maradt valaki a vezetőségből
Újabb elbocsátási hullám söpört végig Elon Musk mesterségesintelligencia-vállalatán, az xAI-on. A társalapítók többsége már távozott, így a cég a tervezett tőzsdei bevezetés előtt komoly belső válsággal küzd.
Esésben Amerika
A Dow Jones stagnál, az S&P 500 eközben 0,3, a Nasdaq pedig már 0,6 százalékos mínuszban van.
Kis mínusz lett a vége
Egy meglehetősen volatilis hét végéhez érkezve nem hozott nagy mozgásokat a pénteki nap a magyar tőzsdén. A BUX index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, ami pedig a 4 blue chipet illeti:
- Az OTP 0,6, a Magyar Telekom 0,5, a Mol pedig mintegy 2,4 százalékos mínuszban zárt.
- A Richter felülteljesítő volt, 0,3 százalékos emelkedéssel fejezték be a napot a gyógyszergyártó részvényei.
Lefelé húzza a Mol a BUX-ot
Miközben az európai tőzsdék kis pluszban állnak, a BUX lefordult, fél százalékos mínuszban jár a hazai részvényindex. A blue chipek közül a Mol vezeti az esést, 1,6 százalékkal került lejjebb az olajpapír, az OTP és a Telekom kisebb, 0,4 és 0,2 százalékos mínuszban áll. A Richter pedig még emelkedik is, 0,5 százalékkal.
Feljelentést nyújtott be a Mol
Újabb feljelentést nyújtott be a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, olvasható a magyar olajcég közleményében. Ezúttal a JANAF visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadják a vállalatok.
Pluszos nyitás az amerikai tőzsdén
Ma nem szállt el az olajár, ennek megfelelően emelkedésekkel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,6 százalékot emelkedett.
Délután kedvezőtlen amerikai adatok érkeztek, a januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták.
2,8 milliárd forintért vett OTP-részvényeket egy igazgatósági tag cége
OTP-részvényeket vett a Nagy György igazgatóság taggal szoros kapcsolatban álló HO-ME 2000 Kft. tegnap a budapesti tőzsdén: összesen 80 ezer darab részvényt vásárolt 35 927 forintos átlagáron, összesen 2,87 milliárd forint értékben - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
2 százalék feletti mínuszban az olajár
A brent már 2 százalékos mínuszban, 98,4 dolláron áll, a WTI pedig 2,8 százalékot esett.
Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár
Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.
Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból
A januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták. A bejövő adatok főleg az infláció alakulása szempontjából nevezhető problémásnak, mivel ha még erre egy olajársokk is rájön, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a jegybank.
Pluszba fordultak az európai tőzsdék
Az olajár mérsékelt esésbe fordult, a WTI 2,7 százalékos mínuszban áll, 93,2 dolláron, míg a brent 100 dollár alá került, 1,7 százalékos mínuszban, 98,7 dolláron tartózkodik.
Ezzel együtt a tőzsdéken is megnyugvás látszik, az európai indexek már pluszban állnak, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött.
Az amerikai tőzsdéken is erősödésekkel kezdődhet a kereskedés, a hatéridős indexek fél százalék körüli pluszban járnak.
Nyugszanak a tőzsdék
Az irányadó európai tőzsdék visszatornászták magukat a tegnapi záróértékek közelébe a déli órákra, a magyar tőzsde is csak minimális mínuszban tartózkodik a kereskedési idő felénél.
Ítéletet mondott a Moody's a magyar bankrendszerről
A Moody's továbbra is stabilnak értékeli a magyar bankrendszer kilátásait. A várhatóan erősödő gazdasági növekedés és a szilárd banki alapmutatók ellensúlyozzák a hitelminősítő szerint a makrogazdasági kockázatokat. A közelgő parlamenti választások, a befagyasztott uniós források és a geopolitikai feszültségek azonban továbbra is bizonytalanságot jelentenek.
OTP-részvényeket vett az igazgatósági tag
OTP-részvényeket vett Kovács Antal, az OTP igazgatóságának tagja - derül ki a BÉT-en publikált közleményből. Kovács Antal tőzsdei kereskedésben tegnap összesen 6380 darab részvényt vásárolt 35 915 forintos átlagáron, 229,1 millió forint értékben.
Nagyot zuhant az ismert techcég árfolyama, a legrosszabbkor távozik az ikonikus vezető
Az Adobe részvényei több mint 8 százalékot zuhantak az amerikai nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat bejelentette: Shantanu Narayen 18 év után távozik a vezérigazgatói posztról. A vezetőváltás különösen kényes időszakban történik, a mesterséges intelligencia ugyanis egyre komolyabb fenyegetést jelent a hagyományos szoftverfejlesztők számára.
Nem kímélik a fémeket sem ma reggel
A fémek esnek a ma reggeli kereskedésben, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 3,7 százalékot, a ráz 1,5 százalékot veszített ma értékéből. A dollár erősödése nem kedvez a nemesfémeknek, így hiába számítanak klasszikus menedékeszköznek, az árfolyam nem tud emelkedni.
Esések Európában
Ismét lefordultak az irányadó európai tőzsdék, miután tovább emelkedik az olajár, a vezető nyugat-európai indexek jelentősebb csökkenésekkel kezdik a kereskedést:
- Stoxx 600 -0,9%
- DAX -1%
- CAC-40 -1,2%
- FTSE-100 -0,8%
Esnek a bányavállalatok ma, emellett nyomás alá került a bankszektor is magánhitelekkel kapcsolatos aggodalmak közepette. Most már szinte naponta érkezik valamilyen aggasztó hír az amerikai magánhitelek (private credit), vagyis a nem kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek piacáról. Egyre többen teszik fel a kérdést: vajon ez az új subprime lending, amely a következő pénzügyi válság kiindulópontja lehet?
Csak a Telekom emelkedik ma reggel a hazai blue chipek közül
Kis eséssel indítja a pénteki kereskedést a BUX, a blue chipek közül csak a Telekom emelkedik ma reggel.
Megkongatták a vészharangot: egyre jobban begyűrűzik az európai iparba az iráni háború hatása
A német vegyipar szerint az iráni háború hatásai egyre erőteljesebben gyűrűznek be Európa legnagyobb gazdaságába: az ellátási láncok akadoznak, és az energiaköltségek meredeken emelkednek, aminek következtében több vállalat már a termelés visszafogására kényszerült - írja a Bloomberg.
100 dollár felett maradt a brent
Újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent 1,2 százalékos pluszban áll, 96,9, illetve 101,8 dolláron.
Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
A Vincorion német védelmi ipari vállalat pénteken 17 euróban határozta meg részvényeinek kibocsátási árát a frankfurti tőzsdei bevezetése előtt, amivel a cég piaci értéke mintegy 850 millió euróra rúghat.
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.
Történelmi veszteségre szakad a Honda árfolyama
Komoly esést szenvedtek el a Honda részvényei a tokiói tőzsdén ma reggel, miután a vállalat veszteséges évet prognosztizál egy jelentős leírás miatt, ami közel 70 éves tőzsdei története során az első veszteséges év lehet a nettó eredmény tekintetében. A japán autógyártó részvényei 5,6 százalékos csökkenéssel zártak.
Nyugszik az olajpiac
Az elmúlt napok vad mozgásai után ma reggel mérsékelt elmozdulások látszanak az olaj piacán, de a brent továbbra is 100 dollár felett tartózkodik: jelenleg 100,3 dolláron áll, 0,2 százalékos mínuszban, a WTI pedig 95,2 dolláron jár, ami 0,6 százalékos esés.
Washington igyekszik nyugtatni az olajpiacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy 30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására és azt is közölte, hogy a lehető leghamarabb megkezdik a hajók kíséretét a haditengerészettel a Hormuzi-szorosban. Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy 172 millió hordónyi olajat szabadít fel stratégiai kőolajkészleteiből.
Mi történik a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot esett.
- Az olajár nagyot emelkedett a csütörtöki kereskedésben, a brent 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt, ami az inflációs félelmeket erősíti, ezzel együtt pedig a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat rontja. Júniusra már nem is várnak kamatcsökkentést a piacok, csak legkorábban decemberre.
- Az ázsiai tőzsdéket is megütötték ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,5 százalékos mínuszban áll, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
- Az európai tőzsdéken minimális emelkedés jöhet a határidős indexek állása alapján, a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek szintén kisebb felpattanást vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor ez az adat is még a háború előtti inflációs környezetet tükrözi, így a piacok inkább arra figyelnek majd, milyen inflációs pályán volt az amerikai gazdaság az energiapiaci ütések előtt. Ugyanekkor jelenik meg a tartós cikkek rendelésállománya és a negyedik negyedéves GDP-adat frissítése is. A hetet a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének márciusi értéke zárja, amely már részben tükrözheti a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci drágulás hatását az amerikai háztartások várakozásaira.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 677,85
|-1,6%
|-2,7%
|-5,6%
|-2,9%
|12,9%
|42,4%
|S&P 500
|6 672,62
|-1,5%
|-2,3%
|-2,3%
|-2,5%
|19,2%
|69,2%
|Nasdaq
|24 533,58
|-1,7%
|-1,9%
|-0,6%
|-2,8%
|25,2%
|89,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 452,96
|-1,0%
|-1,5%
|-5,5%
|8,2%
|47,9%
|83,2%
|Hang Seng
|25 716,76
|-0,7%
|1,6%
|-4,9%
|0,3%
|9,0%
|-10,5%
|CSI 300
|4 687,56
|-0,4%
|0,9%
|-0,7%
|1,2%
|19,4%
|-8,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 589,65
|-0,2%
|-0,9%
|-5,1%
|-3,7%
|4,0%
|62,7%
|CAC
|7 984,44
|-0,7%
|-0,8%
|-4,3%
|-2,0%
|-0,1%
|32,0%
|FTSE
|10 305,15
|-0,5%
|-1,0%
|-0,9%
|3,8%
|20,7%
|52,4%
|FTSE MIB
|44 456,18
|-0,7%
|-0,3%
|-3,8%
|-1,1%
|16,1%
|84,4%
|IBEX
|17 139,9
|-1,2%
|-0,6%
|-4,2%
|-1,0%
|33,9%
|98,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 028,6
|-0,5%
|-2,5%
|-6,3%
|9,9%
|40,2%
|179,2%
|ATX
|5 348,99
|-1,6%
|-1,6%
|-6,2%
|0,4%
|27,4%
|69,4%
|PX
|2 544,94
|-1,7%
|-3,0%
|-6,2%
|-5,2%
|26,5%
|136,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 500
|-3,0%
|-6,5%
|-13,3%
|1,1%
|45,2%
|164,7%
|Mol
|3 922
|4,4%
|5,1%
|2,7%
|33,4%
|40,4%
|76,7%
|Richter
|11 810
|0,9%
|1,2%
|0,4%
|19,7%
|14,7%
|39,6%
|Magyar Telekom
|2 050
|-0,7%
|-4,9%
|4,0%
|14,4%
|25,0%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|95,61
|10,1%
|18,2%
|51,6%
|67,0%
|41,3%
|45,7%
|Brent
|101,25
|9,7%
|18,5%
|49,7%
|66,4%
|42,0%
|46,1%
|Arany
|5 128,58
|-0,8%
|0,9%
|3,4%
|18,6%
|74,8%
|199,8%
|Devizák
|EURHUF
|390,7750
|1,0%
|0,8%
|3,4%
|1,8%
|-2,2%
|6,6%
|USDHUF
|339,1408
|1,4%
|1,3%
|6,6%
|3,7%
|-7,3%
|10,4%
|GBPHUF
|454,8650
|1,2%
|1,9%
|4,6%
|3,2%
|-4,3%
|6,4%
|EURUSD
|1,1523
|-0,4%
|-0,5%
|-3,1%
|-1,9%
|5,5%
|-3,5%
|USDJPY
|158,8350
|0,0%
|0,8%
|4,1%
|1,3%
|7,1%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3349
|-0,4%
|0,2%
|-2,2%
|-0,8%
|2,9%
|-3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 529
|0,5%
|-0,5%
|6,5%
|-20,5%
|-15,7%
|23,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,0%
|3,1%
|3,9%
|2,1%
|-1,5%
|159,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|0,1%
|3,1%
|6,1%
|1,5%
|1,5%
|-980,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,19
|0,6%
|6,4%
|8,6%
|4,7%
|-0,1%
|160,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
