Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak Európában

Az Iránnal szembeni amerikai-izraeli katonai konfliktus egyes légi szállítási útvonalakon akár 70 százalékos fuvardíj-emelkedést is okozott. A harcok ugyanis korlátozzák a repülőjáratokat, akadályozzák a tengeri szállítmányozást, és felhajtják a kerozin árát.

A közel-keleti légtérzárak és biztonsági problémák

leginkább a dél-ázsiai és európai útvonalakat érintik.

A kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban több mint száz konténerhajó rekedt. Ez az olajexport mellett a konténeres áruszállítást is megbénította. Prashant Yadav, a Council on Foreign Relations szakértője elmondta, hogy az indiai generikus gyógyszereket korábban jellemzően tengeri úton juttatták el az Európai Unióba, Afrikába és az arab országokba. Jelenleg azonban ezeket egyre nagyobb arányban légi úton szállítják.

A váltás azért is különösen aggasztó, mert a légi áruszállítás a globális kereskedelem értékének mintegy egyharmadát adja. A fuvardíjak emelkedése emiatt jelentős inflációs nyomást gyakorolhat a friss élelmiszerektől kezdve a gyógyszereken át az elektronikai termékekig. Steve Blough, az Infios logisztikai szoftvercég ellátásilánc-stratégiai igazgatója szerint a tengeri szállításról a légire való átállás rendkívül drága.

Ez a lépés jellemzően öt-tízszeres költségnövekedéssel jár.

A szállítmányozók többsége ezért csak korlátozott mennyiséget továbbít repülővel, kizárólag az átmeneti áruhiány áthidalása céljából. A kerozin ára a konfliktus kezdete óta megduplázódott. A Maersk a héten bejelentette, hogy saját légi áruszállítási szolgáltatásánál üzemanyag-pótdíjat és háborús kockázati felárat vezet be. A légtérzárak ráadásul a teherszállító és az utasszállító gépek kapacitását is csökkentik, mivel a légitársaságok kénytelenek hosszabb útvonalakat választani. Niall van de Wouw, a Xeneta légi áruszállítási platform szakértője szerint a fuvardíjak emelkedésének elsődleges oka nem az üzemanyagár növekedése. A fő problémát a közel-keleti átrakodóközpontok kapacitásának "drámai visszaesése" jelenti.

Dubaj és Doha normál esetben a világ legforgalmasabb légi áruszállítási csomópontjai közé tartoznak, a konfliktus miatt azonban most súlyosan korlátozott üzemmódban működnek. Ronald Lam, a Cathay Pacific vezérigazgatója elmondta, hogy európai járataik korábban Dubajban tankoltak és rakodtak. Jelenleg viszont közvetlenül Hongkongból repülnek Európába, ami a szállítható hasznos teher mennyiségének csökkenésével jár.

A Freightos légi áruszállítási indexe szerint a dél-ázsiai és európai útvonalakon

az azonnali (spot) fuvardíjak 70 százalékkal, kilogrammonként 2,57 dollárról 4,37 dollárra ugrottak.

A Dél-Ázsia és Észak-Amerika közötti útvonalon 58 százalékos, míg az Európa és a Közel-Kelet közötti vonalon 55 százalékos díjemelkedést mértek. Judah Levine, a Freightos kutatási vezetője ugyanakkor jelezte, hogy az elmúlt napokban több útvonalon is lassult vagy teljesen megállt a drágulás. Sőt, bizonyos esetekben már enyhe csökkenés is tapasztalható. Ez annak köszönhető, hogy az ázsiai és európai fuvarozók pótlólagos kapacitásokat állítottak be a távolsági járatokon. Emellett egyes öbölbeli légitársaságok, mindenekelőtt az Emirates, újraindították és bővítették járataikat a kulcsfontosságú közel-keleti csomópontokon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images