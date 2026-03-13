  • Megjelenítés
Megjött a várva várt engedély: nyáron már az európai utakon is megjelenhetnek a mesterséges intelligencia által vezérelt autók
Portfolio
A Geely kínai autógyártó fejlett vezetéstámogató rendszere, a G-ASD elsőként kapott európai uniós tanúsítványt a kínai fejlesztésű vezetéstámogató rendszerek közül. Ez az engedély lehetővé teszi a technológiával felszerelt autók értékesítését az unióban.
A Geely Holding pénteki közleménye alapján a G-ASD rendszerrel felszerelt járművek bizonyos uniós tagállamokban további tanúsítás nélkül is forgalomba hozhatók.

Az első ilyen technológiával ellátott autó várhatóan júniusban jelenik meg az európai utakon.

A G-ASD alapvetően L2+ szintű vezetéstámogatást nyújt, de technológiailag az L3 autonóm vezetésre is fel van készítve, különösen autópályás környezetben, ahol a jármű bizonyos helyzetekben képes önállóan vezetni, miközben a vezetőnek készen kell állnia az irányítás átvételére. A G-ASD navigáció-alapú automatizált vezetési funkciókat kínál (NOA), amelyek lehetővé teszik az automatikus sávváltást, a lehajtók kezelését és a komplex forgalmi helyzetek felismerését, valamint fejlett parkolási képességeket, például parkolóházban történő autonóm manőverezést. A rendszer működését nagyszámú szenzor – kamerák, radarok és egyes konfigurációkban LiDAR – valamint nagy számítási teljesítményű fedélzeti számítógépek támogatják. A G-ASD egyik fontos eleme egy úgynevezett prediktív mesterségesintelligencia-modell, amely a környezet és a többi közlekedő viselkedésének előrejelzésével próbál biztonságosabb és természetesebb vezetési döntéseket hozni.

A technológia jelenleg most kizárólag a kínai piacon elérhető modellekben található meg. A jövőben azonban a Geely-csoport több márkájánál – köztük a Geely Auto, a Zeekr, a Lynk & Co, valamint a Lotus kínálatában – is bevezetik a nemzetközi piacokon. A pontos ütemezésről a vállalat egyelőre nem közölt részleteket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

