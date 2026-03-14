Üti az ajtót Trumpnál az autóipari lobbi, végleg elzárnák az utat a kínai gyártók előtt
Üti az ajtót Trumpnál az autóipari lobbi, végleg elzárnák az utat a kínai gyártók előtt

Az amerikai autóipari szervezetek arra kérik a kormányt, hogy tartsa távol a kínai autógyártókat az Egyesült Államok piacától – derül ki egy, a Reuters birtokába jutott levélből. A lépés bonyolíthatja Donald Trump elnök tervezett kínai csúcstalálkozóját.

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

Öt nagy szervezet – köztük az Alliance for Automotive Innovation, a National Automobile Dealers Association és az American Automotive Policy Council – csütörtöki keltezésű közös levelében komoly aggodalmát fejezte ki.

A szervezetek Kína azon törekvéseit kifogásolják, amelyekkel a globális autógyártás feletti dominanciára tör, és megpróbál bejutni az amerikai piacra.

Álláspontjuk szerint ez közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államok versenyképességére, nemzetbiztonságára és autóiparára nézve.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A szervezetek egy 2025-ös amerikai kereskedelmi minisztériumi kiberbiztonsági szabályozás fenntartását kérik. Ez az intézkedés a gyakorlatban szinte minden kínai járművet kiszorít az amerikai piacról. Emellett határozottan ellenezik, hogy a kínai gyártók amerikai üzemek létrehozásával kerüljék meg a korlátozásokat. Érvelésük szerint a piactorzító hatások és az iparágat fenyegető kockázatok alapvetően azonosak, akár importált, akár helyben gyártott járművekről van szó.

Ez utóbbi kitétel különösen figyelemre méltó, mivel Donald Trump januárban, a Detroiti Gazdasági Klub előtt még nyitottnak mutatkozott arra, hogy a kínai autógyártók amerikai gyárakat építsenek és helyi munkaerőt alkalmazzanak. A szervezetek levele tehát nyíltan szembehelyezkedik az elnök korábbi álláspontjával.

A washingtoni kínai nagykövetség visszautasította a kritikákat. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a kínai gyártmányú autók világszerte nem a "tisztességtelen piaci magatartásnak", hanem az éles versenyben született technológiai innovációnak és a kiváló minőségnek köszönhetik népszerűségüket. Hozzátették, hogy a kínai piac is nyitva áll a globális autógyártók, köztük az amerikai vállalatok előtt.

A levél Kanada nemrégiben bejelentett döntését is bírálta, amely lehetővé tenné bizonyos kínai járművek piacra engedését. Donald Trump várhatóan március 31-én Kínába látogat. A találkozóra akkor kerül sor, amikor a világ két legnagyobb gazdasága a tavaly év végi feszültségeket – köztük a vámháborút és a kínai ritkaföldfémek exportkorlátozását – követően a kapcsolatok stabilizálására törekszik.

Forrás: Reuters

Parlamenti választás és piaci reakciók

