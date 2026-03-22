Gyógyszeripari Grand Prix: Eli Lilly az élen, a többiek a boxban

A gyógyszeriparban új korszak vette kezdetét: a befektetők már nem csak egyszerűen a hatékony terápiákat keresik, hanem tömegek által hosszú távon szedett, „fogyasztói” jellegű gyógyszereket. Ennek eredményeként látványosan szétváltak a tőzsdei teljesítmények: miközben az elhízás- és cukorbetegség-kezelések mögött álló cégek szárnyalnak, a hagyományos modellben működő gyógyszergyártók egyre inkább háttérbe szorulnak a tőzsdén.

Az elmúlt időszakban egyre látványosabb divergencia alakult ki a globális gyógyszeripari részvények között. Miközben a befektetők erőteljesen vásárolják a fogyasztói kereslet által hajtott, tömegesen használt készítményekhez kötődő vállalatokat, mindenekelőtt a Eli Lilly papírjait, addig több más nagy gyógyszercég részvénye jelentős eladási nyomás alá került.

A befektetői figyelem egyre inkább a“consumer-like” gyógyszerek, vagyis a széles betegpopuláció által hosszú távon szedett készítmények felé fordul.

Az elhízás- és cukorbetegség-gyógyszerek tipikusan ilyen termékek: nem ritka betegségeket kezelnek, hanem százmilliós nagyságrendű potenciális felhasználói bázissal rendelkeznek, és gyakran éveken át tartó terápiát igényelnek. Ez a dinamika sok szempontból a klasszikus fogyasztási cikkek piacára emlékeztet, nagy volumen, ismétlődő kereslet és rendkívül erős márkaérték.