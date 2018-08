10 000 közelébe esett az OTP, fontos támaszt tesztelhet a Richter

OTP

Az eladók mutatják az irányt az európai börzék számára, miután a kontinens részvénypiacaira a török árfolyamválság vetetett árnyékot. A magyar tőzsdén pénteki esés után a hét első napján is folytatódott a lejtmenet, a BUX index 609 pontos esés mellett 1,7 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom 1,1, a Mol közel 1,2 százalékkal került lejjebb, a Richter mindemellett 2,1, míg az OTP részvényei közel 2 százalékkal kerültek lejjebb.Bár a múlt hét közepén az OTP új lokális csúcsot ütött, a hét utolsó napján az eladók ragadták magukhoz az irányítást, és az OTP a vártnál kedvezőbb gyorsjelentése ellenére is hatalmasat esett. A hétfői kereskedésben is büntetik a bankpapírokat, az OTP esetében is folytatódott a lejtmenet, az árfolyam pedig egyre közelebb került a 10 000 forintos szinthez. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, első körben a 10 000-es támaszra érdemes figyelni, míg alatta 9650-es szint jelenti a következő fontos támaszt. Felfelé a 10 600 forintos ellenállás, majd a 10 700-as új lokális tetőre érdekes figyelni.

Richter

A Richter bár új lokális csúcsra tudott kapaszkodni a múlt héten, ezt követően nem talált az irányt a részvény, hétfőn azonban ismét az eladók kerekedtek felül, a gyógyszergyártó papírjai pedig egészen az 5000 forintos támasz közelébe estek. Az 5000-es szint letörése esetén a következő meghatározó támaszt a korábbi csökkenő csatorna felső trendvonala jelenti, 4840 forint közelében.

Konzum

A Konzum július végén 2700-nál új lokális mélypontot ütött, ezt követően az árfolyam felpattant, azonban nem sokkal később elfogyott a vevők ereje, és az elmúlt napok folyamán a papír lefelé csorgott. Hétfőn azonban jelentős eséssel indult a hét, a Konzum pedig letörte a 2715-2700-as támaszzónát, megnyitva ezzel az utat a további lejtmenet előtt. Lefelé a következő fontos megállót 2445-2455-ös zóna jelentheti a későbbiek folyamán.

Graphisoft Park

A múlt héten tette közzé a második negyedéves beszámolóját a Graphisoft Park, bár a társaság negyedéve összességében jól sikerült, az árfolyam csupán kismértékben tudott emelkedni az elmúlt napok folyamán. Ma azonban tovább emelkedett a papír, a Graphisoft Park pedig fontos szinthez érkezett meg, miután a grafikonon május vége óta formálódó háromszög felső szárához érkezett az árfolyam. A részvény megtesztelte a 3500-as szintet, leküzdenie azt azonban egyelőre nem sikerült. Amennyiben sikerülne szignifikáns módon áttörnie a háromszög felső szárát jelentő, 3500 forintos ellenállást leküzdenie, abban az esetben további tér nyílhat meg az emelkedés előtt.