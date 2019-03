10 éve menetelnek felfelé a tőzsdék

Mély nyomot hagyott a 2008-as válság a tőkepiacokon, szinte minden eszközosztályban hatalmasat estek az árfolyamok, ez volt az az időszak, amit az ördögi 666 pontos S&P és az 1232 forintos OTP fémjelzett, 10 év távlatából visszagondolva egészen elképesztő mélységbe ütötték akkor főként a részvénypiacokat. Azóta azonban gyakorlatilag töretlen a rali, a vezető részvénypiacokon a komolyabb korrekciókat gyakorlatilag egy kezünkön meg tudnánk számolni, a világ jegybankjainak pénzpumpája alaposan feltornázta az eszközárakat, de persze nem egyformán csapódott le/ki a bőséges likviditás az egyes piacokon, messze a legnagyobb mértékben a részvénypiaci árfolyamok szálltak el főként a jegybanki beavatkozásoknak (alacsony kamatok, eszközvásárlási programok stb.) köszönhetően.De hogy mekkorát is emelkedtek az árfolyamok? Összegyűjtöttünk néhány ábrát arról, hogyan alakultak az árfolyamok a fontosabb eszközosztályokban, azon belül pedig a részvénypiacokon.Az első ábránkon jól látszik, hogy néhány kivételtől eltekintve a részvénypiacok, azon belül is az amerikai tőzsdék szárnyaltak az elmúlt évtizedben, de a magyar tőzsde is kifejezetten erős volt. Nem úgy a mezőgazdasági nyersanyagok, amelyeknek az árfolyama jellemzően esett 2009 óta, eközben egyes ipari fémek, mint például a réz, vagy az autógyártásban egyre inkább használt palládium árfolyama is jóval feljebb áll most, mint a 10 éve tartó részvénypiaci bull market kezdetén.

Ha csak a nyersanyagokat nézzük, akkor jól látszik, hogy bár az arany és az ezüst árfolyama is emelkedett az elmúlt 10 évben, koránt sem akkora mértékben, mint amekkora rali a részvénypiacon lezajlott, ami nem is véletlen, hiszen a nemesfémek menekülő termék szerepüknek megfelelően jellemzően rossz részvénypiaci hangulatban teljesítenek jól, az elmúlt 10 év azonban minden volt, csak rossz nem a részvénypiacok többségén. A kakaó, a kávé, a búza vagy a rizs azonban olcsóbb lett az elmúlt egy évtizedben.

Ha saját devizában nézzük, akkor az amerikai tőzsdék mellett sok feltörekvő részvénypiac is nagyot ment a 2009 márciusi mélypont óta, itt azonban érdemes óvatosnak lenni, hiszen például az argentin tőzsde szárnyalása mögött részben az áll, hogy az országban masszív devizaválság van, a peso 11-szer többet ért a dollárral szemben 10 éve, mint most. Az ábráról az is jól leolvasható, hogy az európai periféria (Olaszország, Spanyolország) részvénypiacai masszívan alulteljesítettek, mint ahogy a kínai tőzsdék is, ahol a kínai gazdasági lassulástól való félelmek és az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború tartották nyomás alatt az elmúlt időszakban az árfolyamokat.

Ha a devizahatástól eltekintünk, akkor a magyar tőzsde európai összevetésben is jól teljesített, értéke közel négyszeresére emelkedett. Az emelkedés egyébként nem volt evidencia ezen az időtávon, hiszen például a görög vagy a portugál tőzsde érték még esett is az elmúlt 10 évben.

És hogy mi történt 10 év alatt a magyar tőzsdén? Nálunk az élmezőnyben most kizárólag Mészáros Lőrinchez köthető vállalatok részvényeit találhatjuk, itt azonban az évtizedes összehasonlítás nem fair, a 4iG az Opus vagy a Konzum 10 éve még egészen más cég volt, mint most. Az állandóságot a blue chipek képviselik, ezek közül az OTP árfolyama az elmúlt 10 évben több mint hétszeresére emelkedett (ha pedig az OTP mélypontjához, az 1232 forinthoz nézzük, akkor közel tízszeresére emelkedett az árfolyam), és szépen emelkedett a Mol és a Richter árfolyama is, a Magyar Telekomé pedig úgy áll közel azon a szinten mint 10 éve, hogy azóta jelentős osztalékot fizetett a társaság.