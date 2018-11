10 éven belül még nem tűnnek el a sofőrök a kamionokból

Kapcsolódó cikkek: A robotok máris legyőztek minket

A Megakrán próbálta megelőzni a versenyképességi kihívásokat, nem elég egy vállalatot jól működtetni, ha előrébb szeretne jutni, akkor a legjobbnak kell lenni - mondta el Vitkovics Péter, a Megakrán felügyelőbizottságának elnöke. Fontos, hogy milyen tőkeszerkezettel dolgoznak a cégek, a 2008-at követő válság megmutatta, hogy ez mit jelent. Ennek fényében döntött úgy a Megakrán, hogy a tőzsdéhez fordul a hitel helyett (a részvényeit az Xtend-piacra vezetik be, ami jelenleg folyamatban van). Egy vállalat életben az, hogy a finanszírozási szerkezetét megváltoztatja, pont ugyanolyan szintű innováció, mintha digitálisra cseréljük az analógról a technológiákat - tette hozzá.Teremi Márton, a Waberer's befektetési kapcsolattartója elmondta, hogy a Waberer's inkább európai cég, európai versenyben kell helytállniuk, sok százezer céggel versenyeznek Európában, a versenyképességet ebből a szempontból kell megnézni. Európában van egy lassulás, de a cégnél kapacitáskihasználtság európai szinten magas. Az egyik legnagyobb probléma a munkaerőhiány, ami sok más céget is érint. Nem csak a képzett munkaerő hiányzik, de sofőrökből is hiány van.A Waberer's próbálja a teljes automatizáltság felé vezető technológiákat tesztelni és kipróbálni stratégiai együttműködésekkel. Arról, hogy mikor lesznek önvezető kamionok az utakon, elmondta, hogy 10 éven belül nem nagyon várható az, hogy közúton ne látnánk sofőrt a kamionokban.Ma a kkv-k érettsége nincs még azon a szinten, hogy tőzsdére menjenek - mondta el Vitkovics Péter. Amit a Megakránnál tapasztaltak, hogy az embereket újra kellett képezni ahhoz a vállalati kultúrához, ami egy tőzsdei vállalathoz illik, rendszerszemléletű gondolkodást kellett bevezetni. A fiatal generációt sokkal könnyebb rávenni a folyamatszemléletre, ami a vállalatnál versenyelőnyt jelent. A tőzsdei vállalatként való működés segít a brandépítésben, ezt a reputációt pedig pénzre lehet váltani.