1000 milliárd dollárt költhetnek idén karácsonykor az amerikaiak

Az alacsony munkanélküliség, a bérek emelkedése és a javuló fogyasztói bizalom mind felfelé segítik a kiskereskedelmi értékesítések növekedését az idei karácsonyi szezonban. Az EMarketer becslései szerintrúghatnak az idei karácsonyi szezonban a kiskereskedelmi értékesítések az Egyesült Államokban, ezzel először lépve át az 1000 milliárd dolláros határt.November 1 és december 31 között 6 százalékos dinamikát vár a kutatócég, ami a legerősebb növekedési ütem 2011 óta. A boltok eladásai 4,4 százalékkal növekedhetnek, az internetes kereskedelem pedig tovább szárnyal, 16,6 százalékkal ugorhat meg az előző év azonos időszakához képest.Jó hír ez a szektor jövője miatt aggódóknak, azután nemrég Amerika valaha volt legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Sears is csődöt jelentett. Az elmúlt hónapokban csődbe ment a House of Fraser, a Maplin és a Toys R Us, az olyan kiskereskedelmi óriások, mint a Marks & Spencer, a Lowe's vagy a Carpetright pedig jelentős üzletbezárásokat jelentett be. A vállalatok emelkedő adókkal és bérköltségekkel szembesülnek, miközben az agresszív online kiskereskedelmi cégek szorongatják őket.