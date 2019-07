11 milliárd forintos projektet nyert el a 4iG és a T-Systems

A helyközi közösségi közlekedés digitalizációja a KTI Közlekedéstudományi Intézet felügyeletével és koordinációjával valósul meg. Az úgynevezett HKIR rendszer kiépítésével (a HKIR rendszer létrehozásáról az 1819/2017-es számú kormányhatározat rendelkezett) kapcsolatos pályázatot a 4iG Nyrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. közös konzorciuma nyerte. A nettó 11,15 milliárd forintból megvalósuló projektben összehangolják majd a helyközi közösségi járatok - MÁV, Volán - működését és jegyértékesítés rendszerét.A szolgáltatások versenyképességét valós idejű, interneten és mobiltelefonon is elérhető utastájékoztatás segíti majd. A beruházás célja, hogy átláthatóbbá és költséghatékonyabbá váljon a helyközi személyszállítás működtetése, emellett a projekt kiemelt feladata, hogy a kényelmi szolgáltatások bevezetésével a helyközi közösségi közlekedés vonzó alternatívává váljon, melyek hatására csökkenthető a károsanyag-kibocsátás és a közúthálózatok túlterheltsége is.A projektben a nyertes konzorcium végzi az egységes jegyértékesítési rendszer kialakítását és ahhoz szükséges központi- és háttér-infrastruktúra rendszer beszerzését és komplex kiépítését. Emellett a társaságok feladata a fődiszpécseri és forgalomirányító rendszer, valamint az ügyfélszolgálati és utastájékoztató központ kialakítása, 25 érintőképernyős és vandál-biztos kültéri jegykiadó automata rendszerbe állítása, további 5300 autóbusz felszerelése jegykiadó és jegyellenőrzési funkcióval rendelkező fedélzeti számítógéppel (OBU), a szükséges hardverek, valamint szofterlicencek beszerzése, és szofverfejlesztési szolgáltatások ellátása. A HKIR rendszer szolgáltatásai előre láthatóan 2020 végétől lépnek életbe.A 4iG - részben konzorciumi partnerekkel - sorra nyerte el a több milliárd forintos megrendeléseket az elmúlt hónapokban. Csak az idei első félév bejelentései alapján közel nettó 17 milliárd forint körüli megrendelés körvonalazódik, és bár ezeket nem érdemes összeadni, mivel a 4iG nem csak egyedül, de konzorcium tagjaként is nyert, és időben is elhúzódó projektekről van szó.