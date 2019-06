1300 forintos osztalékot fizet a Zwack

A Zwack június 26-án tartotta éves rendes közgyűlését, a közgyűlés elfogadta a 2018-2019-es üzleti évről és a 2019-2020-as tervekről szóló beszámolót, továbbá az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését.A közgyűlés az igazgatóság javaslatát elfogadva 2,6455 milliárd forint osztalék kifizetéséról döntött, ami részvényenként 1 300 forintos osztalékot jelent, a Zwack részvényeinek keddi záróárával számolva a társaság részvényei 7,34 százalékos osztalékhozamot nyújtanak. Az osztalék kifizetése 2019. június 24-én kezdődik.A közgyűlés elfogadta Kresimir Crnjevic igazgatósági taggá, valamint Kalina Plamenova Tsanova (korábbi igazgatósági tag) felügyelő bizottsági taggá választását 2023. június 26-ig terjedő időtartamra.A Zwack közgyűlése elfogadta a 2019-2020-as tervekről szóló beszámolót, a társaság 2019-2020-as üzleti évének kilátásaival kapcsolatban a cég kiemeli, hogy a társaság a következő üzleti éves tervének összeállításakor a belföldi fogyasztás további - bár az elmúlt évekhez képest csökkenő mértékű - növekedéséből (3,5 százalékos) indult ki, így a társaság bruttó árbevétel szintjén növekedést tervezett. Azonban a Népegészségügyi Termékadó (NETA) módosítás a következő üzleti évet jelentősen és negatívan érinti. A 20 százalékos adóemelés következtében a már korábban is NETA köteles termékek polci ára 6-7 százalékkal, míg a most a törvény hatálya alá kerülő termékek (pálinkák, keserű likőrök) fogyasztói árai a prémium kategóriában 20 százalékkal, illetve a minőségi szegmensben akár 25 százalékkal is emelkednek. A társaság korábbi tapasztalatai alapján az első évben a volumen visszaesése közel akkora, mint az áremelkedés, így a következő üzleti évre a nettó árbevétel 10 százalékot is meghaladó visszaesésére számít a cég.A társaság mindkét leginkább érintett termékkörben jelentős volumenű márkákkal rendelkezik, melyek a cég legnagyobb profit termelői. Emellett a csomagolóanyagok (üveg, kupak, karton, címke) világpiaci árai növekednek. A visszaeső nettó árbevétel és a megnövekedett alapanyagköltségek ellentételezése érdekében a marketing és működési költségek területén költségmegtakarítást tervez a vállalat, azonban a fentiekből összességében 40 százalékot meghaladó adózott eredmény visszaesést prognosztizál a Zwack a 2019/20-as üzleti évre. A Zwack hosszabb távon arra számít, hogy további két év múlva (a 2021/22-es üzleti évben) érhető el újra 2 milliárd forintos adózott eredmény.A Zwack 0,6 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 3,5 százalékkal került feljebb.