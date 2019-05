200 pontot esett a Dow Jones

0,7-0,9 százalékkal kerültek lejjeb a vezető amerikai részvényindexek. Az esés részben annak tudható be, hogy az olajár esésével lejjebb került az olajipari vállalatok árfolyama is, de az eséshez az is hozzájárult, hogy az amerikai jegybank az alacsony infláció ellenére sem csökkentené az irányadó kamatrátát. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az elmúlt hetekben nagyot raliztak a vezető amerikai részvényindexek, a történelmi csúcs közelében sokan profitot realizálnak, a befektetők egy része pedig a vállalati gyorsjelentéseken túl újabb katalizátorokat keres, ilyen lehet a Fed iránymutatása is.