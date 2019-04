2016 óta nem voltak ilyen sötétek a kilátások a világban

Lassabb növekedésre és alacsonyabb kamatokra rendezkedtek be a globális alapkezelők, de legkorábban csak a jövő év második felében jöhet a recesszió a Bank of America Merrill Lynch alapkezelői felmérése szerint. A válaszadók több mint fele, 53 százalék szerint egyelőre a Fed felhagy a kamatemeléssel, mindössze 13 százalék számít rövid távon újabb kamatemelésre.66 százalék trendtől elmaradó növekedést vár és alacsony inflációt, ilyen magas arányra utoljára 2016 októberében volt példa. 70 százalék véli úgy, hogy 2020 második felében, vagy később jön a recesszió, 86 százalék pedig úgy gondolja, hogy az amerikai hozamgörbe inverzzé válása nem feltétlenül jelez előre recessziót.Ami a részvényeket illeti, áprilisban sorozatban a második hónapja az európai részvények elleni short volt a legnépszerűbb befektetés. Viszont a nagykapitalizációjú növekedési részvényeket, mint a FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet), vagy a BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) szeretik az alapkezelők. Vették még a dollárt és az amerikai államkötvényeket is a portfoliómenedzserek.Növelték a részvények súlyát, míg a készpénz csökkent, de még így is erősen a defenzív közszolgáltató szektor felé vannak pozícionálva és a ciklikus bankrészvények súlya 2016 szeptembere óta nem volt ilyen alacsony.A legnagyobb kockázat az alapkezelők szerint a kereskedelmi háború és a kínai gazdasági lassulás.