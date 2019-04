25,5 millió forintos bírság a Concorde-nak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott a Concorde Értékpapír Zrt.-nél (Concorde Zrt.). Az MNB eljárása a 2016. január 1-től kezdődő időszakot tekintette át. A jegybank elsődlegesen azt ellenőrizte, hogy a befektetési szolgáltató miként tesz eleget a működésére - így különösen az ügyfélpénzek védelmére és kezelésére, s a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére - vonatkozó jogszabályi előírásoknak.Az MNB vizsgálata során közvetlen ügyfél érdeksérelmet okozó jogsértést nem azonosított. Különös súllyal értékelte viszont, hogy a Concorde Zrt. nem biztosította az ügyfelek pénzeszközeinek valós idejű nyilvántartását, s több tranzakció esetében nem lehetett megbizonyosodni arról, hogy azoknál volt-e mögöttes ügyfélmegbízás. Az eljárás a Concorde Zrt. sztornózási és fedezetértékelési gyakorlatára, a jegybanki adatszolgáltatásra, a nyilvántartások vezetésére, a javadalmazási politikára és a folyamatba épített ellenőrzésre vonatkozóan is több hiányosságot tárt fel. A Concorde Zrt. a vizsgált időszakban nem rendelkezett megfelelő eljárással a piaci visszaélések gyanúját felvető ügyletek kiszűrésére, s a bizalmas információkhoz hozzáférő személyek egyes (jogszabályban meghatározott) tevékenységének megakadályozására sem.Az MNB vizsgálatában több hiányosságot tárt fel a Concorde Zrt. pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán is. A Concorde Zrt. nem készített belső kockázatértékelést, helytelenül határozta meg az egymással ténylegesen összefüggő ügyleteket, amelyek kapcsán nem rögzítette a jogszabály által előírt adatokat, s a pénzmosás-megelőzési szabályzata és a megerősített eljárási gyakorlata sem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak. Helytelen gyakorlatot követett emellett a kiemelt közszereplőkkel történő üzleti kapcsolat létesítése, a gyanús ügyletek kiszűrése, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok bekérése és a kötelező jegybanki adatszolgáltatás terén is.Az MNB ezért ma közzétett határozatában összesen 25,5 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki a Concorde Zrt.-re. Felszólította továbbá, hogy haladéktalanul, illetve a jogsértésekhez igazodóan kitűzött határidőkön belül szüntesse meg a feltárt szabálytalanságokat. Erről a vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével kell beszámolnia.A bírságösszeg meghatározásakor az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe különösen a szabályszegések egy részének rendszerszintű, tartós jellegét, s a Concorde Zrt. jelentős piaci részesedését. Enyhítő körülmény volt a befektetési szolgáltató együttműködő magatartása az eljárás során, s hogy az a hiányosságok orvoslására számos azonnali intézkedést tett.