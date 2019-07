A tengerentúli piacnyitástól távolodva tovább emelkednek a tengerentúli tőzsdék, miután a Fed elnöke a mai kongresszusi meghallgatása előtt közzétett beszédében kiemelte, hogy az Egyesült Államok gazdaságára is hatással van a globális gazdaság gyengélkedése, és Jerome Powell a kereskedelmi feszültségek hatása miatt is aggódik. A Fed elnöke szerint az infláció tovább maradhat alacsony, mint ahogy a Fed döntéshozói korábban gondolták, így a jegybank lépéseket tehet. A befektetők egy része ebből arra következtethetett, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot csökkenthet. A Nasdaq 1 százalékos erősödésévél új csúcsot ütött, a Dow 0,6 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 először emelkedett a 3000 pontos szint fölé, ami szintén új történelmi csúcsot jelentett.

Napi limittel emelkedett az Est Media árfolyama 2019.07.10

Évek óta zajlik az Est Media kálváriája, a mostanra teljesen üres, bevételek és profit nélküli tőzsdei cég piaci kapitalizációja jelenleg is megközelíti a tízmilliárd forintot. A társaság legutóbb akkor került a befektetői érdeklődés középpontjába, amikor a cég igazgatóságának tagja lett Papp István, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót.

Az Est Media ma nagyot emelkedett, az árfolyam a 80 forintos közelében találhat szint közeléből pattant fel, amely az elmúlt hónapok során többször is sikerrel állta útját a további esésnek. Az árfolyam napi limittel is emelkedett ma. Az Est Media magas, 253 millió forintos forgalom mellett emelkedik ma, az Est Media mai forgalma 217 százalékkal magasabb a társaság részvényeinek idei, átlagos forgalmával összehasonlítva. Az árfolyam hír vagy bejelentés hiányában emelkedett ma, azonban az Est Media árfolyamát az elmúlt időszak során új hír vagy bejelentés nélkül is gyakran jellemezték heves kilengések.