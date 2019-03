40 másodpercük sem volt az első lezuhant Boeing pilótáinak, hogy megmentsék a gépet

A New York Times forrásai szerint a tesztek során a pilóták megállapították, hogy az egyik szenzor rosszul működik, ami beindította azt a szoftvert, ami az átesést hivatott megakadályozni. Amikor ez megtörtént, akkor a pilótáknak nagyon gyorsan kellett reagálni, hogy felülírják a rendszert és megakadályozzák, hogy a robotpilóta a föld felé irányítsa a gép orrát.Miután a Lion Air katasztrófája után pár hónappal az Ethiopian Airlines gépe is hasonló körülmények között zuhant le, ráadásul ugyanaz a modell volt, a vizsgálatok fókuszába a gép repülésbiztonsági rendszere, az MCAS-rendszer került. A lap értesülései szerint a pilóták nem kaptak teljes képzést az MCAS-ről a katasztrófát megelőzően és a Lion Air legénysége a lezuhanást megelőzően a kézikönyvet tanulmányozta.A Boeing árfolyama 13 százalékot zuhant a második baleset óta és 737 Max repülőgépek azóta is a földön állnak, a Boeingnek le kellett állítania a gépátadásokat is.A Reuters értesülései szerint valószínűleg a héten közlik az előzetes jelentést az Ethiopian Airlines tragédiájáról. A repülőgépgyártó a napokban tart egy eligazítást a géptípushoz kapcsolódó szoftverfrissítésekről és képzésekről pilótáknak, műszaki szakértőknek és a szabályozó hatóságok képviselőinek, mintegy 200 fő részvételével.