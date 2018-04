48 millió forintos bírságot kapott a UPC

48 millió forintos bírságot szabott ki az NMHH

Az ügy előzményei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által szeptemberben indított felügyeleti eljárás lezárásaként 48 millió forint bírságot szabott ki a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-re (UPC), miután vezetékes és mobiltelefon előfizetői 2017. július 25-e és szeptember 18-a között nem érték el az On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. (OLS) hálózatában lévő telefonszámokat. A most lezárult eljárás első fokú határozata szerint a UPC piaci magatartásával súlyosan megsértette a telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó azon alapvető európai uniós és hazai jogszabályokat, melyek szerint biztosítania kellett volna az előfizetői számára valamennyi hívószám elérhetőségét.A bírság kiszabásánál az NMHH figyelembe vette az eset súlyát és az érintett előfizetők számát, az ismételtséget, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet, az elért vagyoni előnyt és a piacra gyakorolt hatást is mérlegelve. Jelen eljárás lefolytatását az előfizetőkön túl maga az OLS is kérte, tekintettel arra, hogy a UPC a hívások továbbítását az erről folytatott egyeztetések után sem biztosította.Az NMHH közleménye alapján a UPC 2017. július 25. és szeptember 18. között, majdnem két hónapon keresztül saját vezetékes és mobiltelefon előfizetői számára nem biztosította az OLS saját számainak, illetve a szolgáltatóhoz máshonnan áthordozott hívószámok elérését, azaz az OLS előfizetői elérhetetlenek voltak a vizsgált időszakban a UPC előfizetői számára. Emellett a számhordozás rendszerének működési sajátosságai miatt a UPC előfizetőinek egy kisebb része (kb. 5%-a) ebben az időszakban nem tudta hívni azokat az előfizetőket sem, akik hívószámukat az OLS-től hordozták más szolgáltatóhoz.Súlyosbította a kialakult helyzetet az is, hogy a UPC a hozzá forduló előfizetőket, őket szándékosan félretájékoztatva, a másik szolgáltató ügyfélszolgálatára irányította, arra hivatkozva, miszerint a hiba az OLS hálózatában adódik. Ezzel szemben a vizsgálat feltárta, hogy a sikertelen hívásokat nem hálózati hiba okozta, hanem a UPC saját maga tiltotta le az OLS előfizetők elérését egy, az OLS-el nem rendezett egyéb elszámolási vita miatt.Az NMHH vizsgálata azt is megállapította, hogy a UPC a sikertelen hívások miatti előfizetői panaszokat nem tekintette hibabejelentéseknek, azok ellenére sem tette meg a szükséges lépéseket, csak a vizsgálat elindítását követően intézkedett arról, hogy az előfizetői által kezdeményezett hívások egy harmadik szolgáltatón keresztül eljuthassanak az OLS és a további érintett szolgáltatók előfizetőihez.A UPC a késedelmes hibaelhárításért nem fizetett kötbért az előfizetőinek - ami egyébként jogszabályi kötelezettsége lett volna az érintett előfizetők kérése nélkül is -, ráadásul az érintett számok között több olyan is volt, melyek közintézményekhez tartoztak, elérhetőségük sok előfizető számára kiemelten fontos lett volna társadalmi szerepük és jelentőségük miatt (önkormányzat, idősek otthona, háziorvosi rendelő).A hatóság szakemberei megállapították, hogy a UPC hozzávetőleg 22 ezer telefonszám elérhetőségét nem - vagy legalábbis nem teljes körűen - biztosította, több mint 38 ezer hívás sikertelen volt, ami összesen több mint 4 ezer UPC-előfizetőt érintett. A korábban az OLS-hez tartozó, de onnan elhordozott, tehát már más szolgáltatók hálózatában lévő számok elérhetetlensége miatt kívülálló szolgáltatók és azok előfizetői is érintettek lettek.A bírság kiszabásával az NMHH nyomatékosítja, hogy valamennyi szolgáltató köteles saját hálózatából biztosítani a nemzeti számozási tervben szereplő, az NMHH által kijelölt valamennyi telefonszám elérhetőségét. A UPC magatartása súlyosan sértette saját előfizetőinek jogait és érdekeit, de negatív hatással volt az érintett piaci szereplőkre és azok előfizetőire is.Az NMHH az eljárás nyomán csak azon 31 előfizető vonatkozásában kötelezhette a UPC-t a hiba késedelmes elhárítása miatti kötbérfizetési kötelezettségének teljesítésére, ahol a UPC a hiba bejelentőjét be tudta azonosítani, mivel a bejelentésben az OLS mint érintett szolgáltató szerepelt. Az NMHH felhívja ugyanakkor valamennyi érintett UPC-előfizető figyelmét, hogy ha a fent megjelölt időszakban sikertelenül próbáltak hívni az OLS hálózatában lévő vagy onnan elhordozott számot, és ezzel kapcsolatban a UPC felé hibabejelentést tettek (kizárólag ebben az esetben), de a szolgáltató részükre kötbért nem fizetett, ezt mindenképpen jelezzék a szolgáltatónak. A jogszabályok alapján ugyanis a késedelmes hibaelhárítás miatt a szolgáltató köteles kötbért fizetni a hiba kijavítására nyitva álló 72 órás határidő eredménytelen elteltétől számítva minden megkezdett késedelmes nap után egészen a hiba elhárításáig, azaz 2017. szeptember 18-ig bezárólag.Jelen elsőfokú döntés még nem jogerős, azzal szemben az elmarasztalt szolgáltató fellebbezhet a hatóság elnökénél.(MTI)