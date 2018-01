54 éves rekord dőlt meg az amerikai tőzsdén

Utoljára 1964-ben indult hasonlóan jól az év az amerikai tőzsdéken, akkor az S&P 500 index 11 alkalommal zárt új csúcson januárban a WSJ Market Data Group adatai szerint. Idén 12 alkalommal állított be az S&P 500 index új csúcsot a 15 kereskedési napból, így már most megdőlt ez a rekord.Eközben a volatilitás is alacsony a piacokon, soha nem telt még el ennyi idő 5 százalékos esés nélkül, ami az S&P 500 indexet illeti és a napi mozgások historikus viszonylatban is alacsonyak.Bár kevés hasonló január volt még az amerikai tőzsdék történetében, de ezek általában tartós részvénypiaci ralikhoz kapcsolódtak. 1964-ben az S&P 500 index 62-szer állított fel új csúcsot a zárásban, 1987-ben pedig, amikor januárban 10 csúccsal kezdte az évet az S&P 500, végül 47 rekorddal fejezte be az évet.2017-ben 62-szer zárt új csúcson az S&P, amivel a második legjobb évnek számít az S&P 500 index történetében, csak 1995 körözi le, amikor 77-szer volt új csúcs.