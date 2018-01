6 milliárd forintot költött el Nyíregyházán a Continental beruházásra

Ezzel több, mint 200 új munkahely létesült. Így már közel 500 munkavállaló dolgozik a nyíregyházi gyárban. Öt évvel ezelőtt ez a szám a 220 főt érte el. Amennyiben az új berendezések elérték a teljes termelési kapacitásukat, akkor az elkövetkező két-három évben további 250-300 új munkahelyre lehet számítani.

Az elmúlt másfél évben a német Continental vállalathoz tartozó ipari beszállító, a ContiTech 6 milliárd forintot ruházott be nyíregyházi telephelyébe. Ebből az összegből új kaucsuk keverő gyártósort, egy új félkész terméket gyártó berendezést (kalander) és egy komplett termelési technológiát alakítottak ki, amely a járművek fűtő- és hűtő tömlőrendszerek gyártását biztosítja. Továbbá megépült egy raktár a Keverő Centrum számára és folyamatban van egy logisztikai központ építése is, melyet az Air Springs és a Mobile Fluid Systems üzleti egység közösen használ a jövőben.A Magyar Kormány több mint 2 milliárd forinttal támogatta a beruházást - mondta Jókay László, a nyíregyházi gyár ügyvezető igazgatója.A Continental összesen magyarországi telephelyein több mint 8000 alkalmazottnak biztosít munkát.2017 decemberében üzembe helyezték a Keverő Centrumhoz tartozó logisztikai központot, ahonnan a többi magyar gyáregységet is ellátják nyersanyaggal. A folyamatosan bővülő kereslet miatt kiépített új keverő gépsor jelenleg kezdi a próbaüzemet. A tömlőgyártás már elkezdődött és idén a tervek szerint megduplázzák a kapacitását. Tavaszra elkészül az összesen 4500 négyzetméteres raktárépület is, amelyben tömlőket és légrugókat fognak tárolni.