676 forintot ajánlanak Jászaiék a 4iG részvényeiért

Itt az ajánlat



a 180 napos átlagár: 675,78 forint

a 360 napos átlagár: 392,47 forint

az egy részvényre jutó saját tőke: 28,93 forint,

Az ajánlati időtartam a kezdőnap 9 órától a zárónap 12 óráig tart, a zárónap a kezdőnapot követő 30. nap.

Az ajánlattevők az ajánlatot elfogadó részvényeseknek teljes egészében pénzben, forintban fizetik meg a vételárat, a zárónapot követő 5 munkanapon belül átutalással.

Annak a részletei, hogy a részvényesek milyen módon nyilatkozhatnak az ajánlat elfogadásáról, itt található.

A tőkepiaci törvény alapján az ajánlati árnak a következők közül a legmagasabbat kell elérnie: a kötelező vételi ajánlat felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, az ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a társaság törzsrészvényeire kötött átruházási szerződések szerinti legmagasabb vételár, az ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi jog, valamint visszavásárlási jog érvényesítése. Ezek közülvagyis ezek alapján az ajánlati ár meghatározásakor a 180 napos átlagárat kellett figyelembe venni. Az ajánlati ár részvényenként 675,78 forint, amely a tőkepiaci törvény kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz az ajánlat a felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az ajánlati ár alaposan elmarad a jelenlegi tőzsdei árfolyamtól, ezért nem számítunk arra, hogy jelentős számú részvényes élne a lehetőséggel. Erre utalt egy ma megjelent interjúban Jászai Gellért is, aki azt mondta , a jelenlegi árfolyam mellett túl sok racionalitás nem lenne abban, ha a részvényesek vételre ajánlanák fel a részvényeiket.

Tegnap jött a nagy bejelentés

Nagyot ment a 4iG

A 4iG keddi tájékoztatása szerint Jászai Gellért, az Ikon Befektetési Alapkezelő Zrt, és a KFZ Vagyonkezelő Kft, mint közös ajánlattevők, a társaság valamennyi részvényese számára, a 4iG által kibocsátott, egyenként húsz forint névértékű, törzsrészvényének megvásárlása céljából a tőkepiaci törvény vonatkozó része szerint kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2019.június 17-én a Magyar Nemzeti Bank részére, jóváhagyás végett. A vételi ajánlatot a felügyelet jelenleg még nem hagyta jóvá. A 4iG tegnap jelentette be , Jászai Gellért a társaság főrészvényese és legnagyobb befektetője, az üzletember a Konzum PE Magántőkealaptól, illetve egyéb tőzsdén kívüli ügylettel összesen 40,2 százalékos részesedést vásárol az informatikai nagyvállalatban. A felek a két lépcsőben megvalósuló, a társaság tényleges irányítását biztosító részvénycsomag megszerzéséhez szükséges szerződéseket megkötötték.A tranzakciósorozat első lépéseként Jászai Gellért megvásárolta a Konzum PE Magántőkealaptól a KZF Vagyonkezelő Kft.-t, mely társaság a 4iG részvények 22,57 százalékát birtokolja. Ezt követően a vagyonkezelő társaság a Konzum PE Magántőkealaptól 4,26 százalékos, és egyéb tőzsdén kívüli ügylettel további 5,19 százalékos részvénycsomagot szerzett az informatikai vállalatban. A napokban lezárt tranzakciók eredményeként, a vállalat elnök-vezérigazgatója már összesen 32,02 százalékos részesedéssel rendelkezik a 4iG Nyrt.-ben.A felek megállapodása szerint Jászai Gellért további 8,2 százalékos részvénycsomagot is vásárol a Konzum PE Magántőkealaptól. A tőkepiaci törvény értelmében azonban a 33 százalék fölötti befolyás megszerzéséhez kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tennie a társaság minden részvényese számára. Így a tranzakció második lépésében érintett további részesedést, a nyilvános eljárás lezárását követően szerzi meg Jászai Gellért.A 4iG árfolyama tegnap 13,9 százalékkal került feljebb, míg a 4iG idén 263,30 százalékkal került feljebb.