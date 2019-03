79 forintos osztalékot fizetne a Nyomda

A 2018-as év

Az elemzői várakozásokhoz képest kellemes meglepetést okozott a Nyomda a piaczárás után publikált gyorsjelentésével, a 2018-as bevétel 23 százalékkal múlta felül a várakozásokat, az üzemi eredmény 4, a nettó eredmény pedig 2,6 százalékkal teljesítette felül a Thomson Reuters elemzői konszenzusát.

2017-hez képest, annak ellenére, hogy legnagyobb bevételű üzletága, a nyomtatványok bevétele csökkent az előző évhez képest a belföldi adónyomtatványok kisebb volumene és az exportértékesítés csökkenése következtében. Dinamikusan, több mint 40 százalékkal növekedett viszont a biztonsági termékek és megoldások árbevétele, ami a biztonsági elemekkel ellátott választási nyomtatványok és az étkezési jegyek, valamint az egyéb okmányok és okmánybiztonsági termékek forgalomnövekedésének volt köszönhető.A másik két üzletág szintén kétszámjegyű bevételnövekedést tudott felmutatni. A belföldi és nemzetközi okmány kártya értékesítések növekedése a kártyagyártó divízió bevételeit növelte több mint 20 százalékkal és a hagyományos nyomdatermékek is növekedni tudtak, igaz, valamivel kisebb mértékben, 16 százalékkal.

Az export árbevétel stabilan alakult, közel a 2017. évinek megfelelő volt tavaly, viszont mivel a belföldi bevételek dinamikusan növekedtek, így a teljes bevételben kisebb arányt képviselt: a bázisidőszaki 42,5 százalékkal szemben 36,3 százalék volt az export aránya az éves bevételben. A nyomtatványgyártás exportbevételeinek csökkenése miatt stagnáltak az exportbevételek, a többi üzletágban növekedett az exportból származó bevétel.Az árbevétel kétszámjegyű növekedése mellett viszontszámolt be a cég, 7 százalékos volt a visszaesés mértéke. Ez részben a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termeléshez, részben a túlórák és bérfejlesztések miatt megnövekvő személyi jellegű ráfordításoknak tudható be. De az anyagjellegű ráfordítások is jelentősen, 25 százalékkal megugrottak 2018-ban.A nettó eredmény 1,14 milliárd forint lett 2018-ban, ami közel 1 százalékkal magasabb, mint a bázisidőszakban. A 2018-as év eredményét 70 millió Ft-tal csökkentette egy, azis, amely egyszeri tétel nélkül a nettó eredmény 1210 millió Ft, 7%-kal növekedett volna az előző évhez képest.

A menedzsment kommentárja

Eredményes évet zárt a Nyomda. A dinamikus növekedéséből nem csak a hazai, hanem az export értékesítés is jelentős mértéket képvisel. Minden harmadik forint a külpiacokról származik, amelyben egyre jelentősebb a biztonsági termékek és az okmánykártyák aránya. A személyi jellegű ráfordítások összegét 548 millió Ft-tal növeltük, annak érdekében, hogy a magasan képzett munkatársakat megtartsuk. A 2018-as év eredményét csökkentette egy, az év végén elszámolt céltartalék is, amely egyszeri tétel nélkül a nettó eredmény 7%-kal növekedett volna az előző évhez képest. Ahhoz, hogy a jövőben továbbra is meg tudjuk tartani ezt az egészséges növekedést, jelentősen hozzájárul a már épülő, új üzemcsarnokunk, amelybe újabb kapacitásokat telepítünk

A negyedik negyedév

A nettó árbevétel 2,7 százalékkal esett az október-decemberi időszakban az előző év azonos időszakához képest

Az egyes szegmensek közül a kártyagyártás és a nyomtatványok bevételei csökkentek, míg a biztonsági termékek bevételei több mint 30 százalékkal nőttek

A bruttó fedezet 12 százalékkal, az üzemi eredmény 46 százalékkal, a nettó eredmény 34 százalékkal csökkent.

- mondta el Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.A negyedik negyedévben kisebb mértékben, de növelni tudta bevételeit a Nyomda, eredményszinten viszont jelentős volt a visszaesés. A negyedév főbb számai:

Az osztalék

A Nyomda egy részvényre jutó eredménye 79 forint lett, az igazgatóság a teljes eredmény kifizetését javasolja majd a közgyűlésnek. Ez alacsonyabb, mint a tavalyi osztalék, a 2017-es év után ugyanis részvényenként 81 forintot fizetett ki a cég. De ez még így is vonzó, 5,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg a szerdai záróárfolyammal számolva.