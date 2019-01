A 10 legnépszerűbb IKEA-termék Magyarországon

Az IKEA ma reggel számolt be arról, hogy 75,5 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a 2018-as pénzügyi évét, ami az előző évhez képest 23,3 százalékos növekedést jelentett. Ebben a vállalat tájékoztatása szerint fontos szerepet játszott az is, hogy egy év alatt 37 666 kanapét, 54 480 ágyat és 17 470 konyhabútort értékesítettek Magyarországon. Az IKEA egyúttal közzétette azt is, hogy pontos mely termékei voltak a legnépszerűbbek, a listát a három fiókos HEMNES kanapéágy-keret vezette, majd a három ajtós BRIMNES gardrób és a közepes MAXIMERA fiók következett.

A vállalat tájékoztatásából kiderült az is, hogy az online értékesítés 2,5 milliárd forintos árbevételt eredményezett, 460 200 termék vásároltak és egy online vásárlás átlagos értéke 124 870 forint volt. A vásárlók fele élt a házhozszállítás lehetőségével, míg a rendelések másik felét az áruházakban vették át. A leggyakrabban többek között Székesfehérvárról, Budapestről, Dunakesziről, Sopronból, Kecskemétről rendeltek online.Az áruházak éttermeiben, bisztróiban, kávézóiban és a svéd finomságok boltjában és a fánkboltban 3,6 millió vásárló választott az IKEA ételkínálatából, akik átlagosan 1254 forintot költöttek. 4,5 milliárd forint volt ezen egységek árbevétele, ami majd 40 százalékos növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest. A lakberendezési vállalat legnagyobb, 1,1 milliárd forint összegű beruházása is ehhez az egységhez kapcsolódik, ekkora befektetésből újult meg az Örs vezér téri IKEA áruház étterme.