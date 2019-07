A 4iG igazgatósága nem javasolja a vételi ajánlat elfogadását

Ezek alapján nincs mit csodálkozni azon, hogy a 4iG által ma közzétett tájékoztatóból kiderül: a vállalat igazgatósága nem javasolja a részvényesek számára, hogy az ajánlattevők vételi ajánlatát elfogadják.

A 4iG korábbi tájékoztatás szerint Jászai Gellért, az Ikon Befektetési Alapkezelő Zrt, és a KFZ Vagyonkezelő Kft, mint közös ajánlattevők, a társaság valamennyi részvényese számára, a 4iG által kibocsátott, egyenként húsz forint névértékű, törzsrészvényének megvásárlása céljából a tőkepiaci törvény vonatkozó része szerint kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2019.június 17-én a Magyar Nemzeti Bank részére, jóváhagyás végett.Az ajánlati ár részvényenként 675,78 forint volt, amely a tőkepiaci törvény kötelezően alkalmazandó rendelkezései alapján számított minimumár, azaz az ajánlat a felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára. Korábban felhívtuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati ár alaposan elmarad a jelenlegi tőzsdei árfolyamtól, ezért nem számítunk arra, hogy jelentős számú részvényes élne a lehetőséggel. Erre utalt egy korábban megjelent interjúban Jászai Gellért is, aki azt mondta, a jelenlegi árfolyam mellett túl sok racionalitás nem lenne abban, ha a részvényesek vételre ajánlanák fel a részvényeiket.A 4iG árfolyama közel 1 százalékot csökkent a keddi zárásához képest, így 1070 forinton zárta a szerdai kereskedést. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közös ajánlattevők 675,78 forintos egy részvényre vonatkozó ajánlata mintegy 58 százalékkal mard el a mai záróártól.