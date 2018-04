A bérek miatt lehet sztrájk a világ egyik leggazdagabb országában

A munkaadók képviselőinek és a skandináv ország két fő szakszervezeti-érdekképviseleti szervezetének körülbelül 250 ezer alkalmazott számára kellene bér- és nyugdíj-megállapodást elérniük. Amennyiben a helyzetre nem sikerül megoldást találni, a sztrájkolók száma tovább emelkedhet, például az olajipari munkások belépésével. A Statoil, a Royal Dutch Shell és más olajvállalatok által zömmel a tengeri olajfúrótornyokon alkalmazott munkások ugyanis egy különleges megállapodás értelmében június előtt nem csatlakozhatnak a munkabeszüntetéshez.A norvég olajtermelést legutóbb 2012-ben zavarta meg iparági sztrájk, amelynek csak a kormány közbelépése vetett véget 16 nap után. Az ország átlagosan napi 1,9 millió hordó olajat és 10,2 milliárd köbméter földgázt termelt ki 2018 februárjában.A munkavállalói és a munkaadókat képviselő szervezetek között a tárgyalások márciusban akadtak el, ezért a felek most úgynevezett kötelező közvetítéssel igyekeznek egyezséget elérni. A többnyire iparági szintű egyeztetésekkel szemben a most indult, iparágak feletti, központi kollektív alkufolyamat a privát szektor munkavállalóinak széles köreit érinti, miután a tárgyalások olyan vitás témákat is felölelnek, mint a nyugdíjak és a korkedvezményes nyugdíj jogok.A Norvég Szakszervezetek Szövetsége szerint a sztrájk első körben ugyan nem fenyegeti az ország olajtermelését, de az iparág beszállítóit negatívan érinti, márpedig Norvégia az Európai Unió Oroszország utáni második legnagyobb olajszállítója. A konfliktus a norvég gazdaság számos ágazatában okozhat zavarokat, a műtrágya- és fémtermeléstől kezdve a szolgáltatásokig. A kedvezőtlenül érintett norvég cégek között található például a Norsk Hydro alumíniumtermelő nagyvállalat és a Yara, a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártója.