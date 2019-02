A BÉT elemzés-árjegyzési programjának tapasztalatai és folytatása

A tőkepiacok megfelelő működése és fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy a befektetők rendszeres és megbízható információval rendelkezzenek a tőzsdén jelen lévő hazai vállalatokról, beleértve a befektetési döntések meghozatalálhoz szükséges minőségi elemzéseket. Fontos továbbá, hogy a listázott cégek részvényeivel olyan körülmények között tudjanak kereskedni, mely nagyobb kereskedési volumenek esetén is biztosítja a versenyképes és a vállalatok fundamentumait tükröző árfolyamokat.A blue chip részvények elemzői lefedettsége - összhangban a nemzetközi tapasztalatokkal is - általában megfelelőnek mondható a hazai piacon. Ez annak köszönhető, hogy kellően nagy a tőzsdei forgalmuk ahhoz, hogy a kereskedő cégeknek önmagában az ügyfelek által az adott részvényben kötött tranzakciókra fizetett kereskedési díjbevételből, "piaci alapon" is megtérüljön az elemzési tevékenységgel járó ráfordítás. A BÉT számára azonban régóta fejtörést okozott, hogy a fenti feltételek már nem adottak a kis- és közepes tőkeértékű tőzsdei cégek (középvállalatok) esetén, elsősorban a következőkben felsoroltak miatt.A piac információ ellátottságát biztosító rendszeres befektetési elemzések készítése méretgazdaságossági okok miatt nem térül meg az elemzéseket potenciálisan készítő befektetési szolgáltatóknak. A kibocsátóknak pedig sok esetben korlátozottak az anyagi lehetőségeik ilyen tőkepiaci szolgáltatások igénybevételéhez, illetve az elemzések függetlenségének biztosítása érdekében nem szerencsés, ha közvetlenül ők az egyes elemzőházak megbízói. További akadályt gördített a kisebb cégek papírjainak elemzése elé ráadásul a 2018. januárjában életbe lépett MIFID 2 által hozott változás is. Az új szabály értelmében a befektetési szolgáltatóknak külön kell választaniuk az általuk készített elemzések költségeit a kereskedési költségektől, melyet az elemzést igénybe vevő ügyfeleik felé kötelezően ki kell számlázniuk. Ez azt okozta, hogy az elemzések felhasználói (és immár explicit módon vásárlói) köre szűkült. Kis cégek esetén a már említett méretgazdaságossági okokból ezek az elemzések a jelenlegi piaci körülmények között nehezen eladhatóak, ezért ez a jelenség tovább rontotta ezen kis cégek helyzetét.A kulcsszereplők tehát üzleti alapon nem motiváltak, vagy nem tudnak részt venni az ilyen jellegű piacépítésben.A BÉT ugyanakkor úgy gondolja, hogy fenti tevékenységek elengedhetetlenek a kis- és közepes cégek sikeres tőkepiaci szerepléséhez, hogy számukra is valódi finanszírozási alternatívát jelentsen a tőzsdei megjelenés. Az új, a piacfejlesztést fokozottabban a fókuszba helyező tulajdonosi háttér által nyújtott támogatással, a középvállalati szegmensben történő tőzsde és tőkepiac fejlesztés érdekében a BÉT a fenti piaci kudarcok orvosolására úgy határozott, hogy aktív szerepet vállal, és a tevékenység finanszírozási költségeit állva, megrendelőként belép az elemzési és árjegyzési szolgáltatások piacára.Ennek érdekében a BÉT 2017 végén elindította az elemzés-árjegyzési programját. A programba kibocsátói oldalon alapvetően méret, közkézhányad és likviditás alapján szelektált kis- és közepes tőzsdei vállalatok kerülhettek be, míg elemzői és árjegyzői oldalon a BÉT tőzsdetagjai jelentkezhettek. A program a következő résztvevőkkel és papírokkal indult el:

Az egyéves kísérleti időszak végéhez közeledve a tőzsde úgy értékelte, hogy a program sikeresnek bizonyult. A résztvevő tagok 100-nál is több elemzést vagy elemzői kommentárt publikáltak a BÉT honlapján, illetve az érintett cégek papírjainak forgalma az előző év hasonló időszakához képest összességében mintegy 20 százalékkal bővült, miközben a teljes piac szintjén ugyanezen időszakot vizsgálva a bővülés csak 2,4 százalék volt.

A BÉT a program tapasztalataival kapcsolatban az érintett szereplők véleményét is felmérte, és a fogadtatás kifejezetten pozitív volt. A visszajelzések alapján az elemzések biztosítják a nagyobb hozzáadott értéket az egyes piaci szereplők számára, és ezzel egy idáig nem létező szolgáltatás hiánypótlására került sor a hazai tőzsdén. Az árjegyzői tevékenység is alapvetően pozitív fogadtatásra talált, de a hasznosságát az elemzéshez képest korlátozottabbnak ítélték a szereplők, mivel az elsősorban a lakossági befektetők számára teremtett hozadékot.A fenti eredmények alapján a BÉT úgy határozott, hogy a jelenlegi programot, 3 évre (2021 végéig) kiterjeszti oly módon, hogy - a programban jelenleg részt vevő kibocsátók részvényei mellett, elsősorban az elemzésekre fókuszálva - további kibocsátók papírjait vonja be a következő években. Ennek része az is, hogy a dedikáltan a kkv-k számára létrehozott új BÉT Xtend platformon jegyzett papírok is - még ha egyszerűbb elemzések formájában is, de - rendelkezhessenek elemzői lefedettséggel.Az árjegyzés opcionálissá válik, és csak komolyabb - az intézményi befektetők számára is értéket teremtő - árjegyzői feltételek vállalása mellett (a jelenlegihez képest kétszeres árjegyzői mennyiség) kerül be a támogatott programba.A program 2019. január elejétől az alábbi kibocsátókat és befektetési szolgáltatókat foglalja magába: