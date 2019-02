A Brexit a légitársaságoknál is nagy változást hozna

A Brexit feltételeiről London és az EU novemberben aláírt egy átfogó megállapodást, ezt azonban a londoni alsóház a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elvetette, és egyelőre nincs kidolgozott alternatív egyezmény.A Financial Times által látott EU-törvényjavaslat szerint megállapodás nélküli Brexit esetén a nagy-britanniai székhelyű légitársaságoknak és légitársasági csoportoknak - köztük a British Airwayst is tulajdonló IAG konglomerátumnak - októberig dokumentálniuk kell, hogy tulajdonosaik többsége EU-állampolgár.A londoni üzleti napilap szombati kiadásában ismertetett tervezet szerint az érintett légitársaságoknak a jogszabály e hónapra várható elfogadása után két héten belül pontos és teljes részletességű terveket kell beterjeszteniük arról, hogy az október 27-i határidőre milyen intézkedéseket kívánnak tenni az EU tulajdonosi és ellenőrzési előírásainak maradéktalan teljesítése érdekében. Ha ezt nem teszik meg, az illetékes engedélyező hatóság visszavonja működési jogosítványukat - áll a Financial Times által közölt szövegtervezetben.Az ír Ryanair - amelynek hatalmas nagy-britanniai érdekeltsége van -, valamint a legnagyobb brit olcsó jegyes légitársaság, az easyJet már jelezte, hogy vannak készenléti tervei az 50 százalékos EU-tulajdonlási követelmény teljesítésére, az IAG ugyanakkor egyelőre vonakodik ilyen irányú tervei ismertetésétől. Egyes iparági elemzők becslése szerint az IAG tulajdonosi szerkezetén belül jelenleg mindössze 25 százalék az európai uniós befektetők aránya - írja a szombati Financial Times.Nemrégiben a brit kormány is felhívta a figyelmet arra, hogy a Nagy-Britanniában, illetve az Európai Unióban bejegyzett légitársaságok elvesztenék a brit és az uniós célállomások közötti automatikus, előzetes engedélykérési kötelem nélküli járatüzemeltetési jogaikat, ha London és az EU között nem születik megállapodás a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről.A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő Londonban néhány hete bemutatott tanulmánya szerint a megállapodás nélküli Brexit rövid távon komoly kockázatokat jelentene ugyan több nagy európai légitársaság, köztük a Wizz Air számára, de e cégek zömének likviditási helyzete van annyira erős, hogy elviseljék a hosszabb távú hatásokat.A Moody's szerint a Wizz Air és a többi hasonló profilú, alacsony költségű légitársaság a múltban is sikeresebbnek bizonyult az utasszám fenntartásában, sőt növelésében sokkhelyzeti körülmények közepette, mint a hagyományos légitársaságok.A hitelminősítő hangsúlyozottan hipotetikus forgatókönyvekre alapozott becslése szerint a megállapodás nélküli Brexitből eredő esetleges teljes európai járatleállás a két legnagyobb brit légitársaság, a British Airways és az easyJet esetében naponta csaknem 10 millió font (hozzávetőleg 3,6 milliárd forint) veszteséget okozna.A Moody's szerint azonban e becslés alapján ennek a két cégnek is van annyi pénzügyi rugalmassága, hogy több hétig elviselje a megállapodás nélküli Brexit hatásait.