A Concorde szerint venni kell az Appeninnt - Jóval többet érhet hamarosan

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Concorde elemzője által megfogalmazott célár több mint 33 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mostani árfolyamhoz képest.

A PRO-MOT a Club Aliga 37 hektáros területe és az üdülőkomplexum 167 férőhelyes kikötője mellett a Magyar Állam tulajdonában lévő, további 10 hektáros ingatlan vagyonkezelési jogait is birtokolja.A Concorde értékelése szerint a tranzakció összhangban van az Appeninn korábban meghirdetett stratégiájával és lehetőséget nyújt arra, hogy a kiskereskedelmi fejlesztések mellett más, például turisztikai projekteket is megvalósíthasson a vállalat a jövőben.Mindezeket pozitívnak értékelik, ugyanakkor kitérnek arra is, hogy a vételárat eddig nem hozták nyilvánosságra a felek, illetve szerencsés lenne, hogyha jobban átlátható lenne a megkötött ügylet pénzügyi háttere.Az Appeninn árfolyama közel 0,5 százalékot erősödött a szerdai záráshoz képest, így jelenleg 558 forinton forognak a cég papírjai.