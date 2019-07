A csúcsdöntések napja volt a mai Amerikában

Szerdán emelkedtek az európai részvényindexek, miután a vártnál összességében kedvezőbb, végleges szolgáltatói beszerzési menedzserindexek jelentek meg és a befektetők kedvezően fogadták, hogy az IMF vezére, Christine Lagarde kerülhet majd az Európai Központi Bank élére.Bár a tengerentúlon a júniusi ADP munkaerőpaci adata elmaradt az előzetes várakozásoktól, a hangulat ennek ellenére is optimista maradt, mert a piaci szereplők egy része továbbra is abban bízik, hogy a Fed hamarosan kamatot vághat. Ez utóbbi várakozás meghatározó szerepet játszott abban, hogy a rövidített kereskedés során a befektetők szerdán is zsákolták az amerikai vállalatok papírjait.Ennek köszönhetően pedig az S&P 500 értéke 0,8 százalékos emelkedést követően 2996 ponton, a Dow Jones értéke több mint 0,7 százalékos erősödést követően 26 962 ponton, a Nasdaq értéke pedig 0,6 százalékos emelkedést követően 7 861 ponton zárta a szerdai kereskedést. Mindez egyben azt is jelentette, hogy mindhárom vezető amerikai részvényindex új történelmi csúcsot állított be.