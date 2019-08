Jól reagált a Waberer's árfolyama a gyenge második negyedéves gyorsjelentésre, emelett az utóbbi időben technikailag is jól viselkedik a papír, ráadásul egy romló nemzetközi környezetben. Erősen túladott a részvény, fundamentálisan is lehet benne fantázia, persze kockázatok is akadnak jócskán.

tovább a cikkhez...