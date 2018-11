A devizakereskedés izgalmas világa

Devizapiac sajátosságai

Milyen előnyökkel jár, ha közvetlenül a bankközi piacon kereskedünk?

Sikeres kereskedői szemléletmód

Mi az a stratégia?

Néhány aktuális piaci trend meghatározása

A forex a napi 4000 milliárd dolláros forgalmával a világ legnagyobb piaca, amely mellett 25 milliárd dolláros forgalmával a new york-i tőzsde is csak egy apró kisegér. A devizakereskedés a 24 órás nyitvatartásnak, a rendkívül kedvező tranzakciós költségeknek, és a szépen trendelő árfolyamoknak köszönheti egyre növekvő népszerűségét.Ráadásul mindenki megtalálhatja a saját kereskedési időhorizontjának megfelelő termékeket, illetve időtávokat, legyen szó akár napon belüli, pár napos vagy hetes, vagy akár hosszabb távú kereskedési döntésekről. Nyilván ebben az esetben is elengedhetetlen néhány jól alkalmazható stratégia és a megfelelő kockázatkezelés.Tölts le egy díjmentes demószámlát, és kezdd el a gyakorlást!2018. november 19. 17:30Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadástAmennyiben érdekel a kereskedés izgalmas világa, és lépezni szeretnéd magad, ajánljuk figyelmedbe A sikeres Kereskedő című könyvet, mely az alapoktól a stratégia építésig vezet.A fenti írás cégcsoportunk szolgáltatásának népszerűsítését szolgálja.