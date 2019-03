A Facebook volt a nap egyik nagy vesztese - Eséssel zárt az S&P és a Nasdaq

A tengerentúli tőzsdék hangulatára a vártnál gyengébb amerikai újlakás értékesítési adat mellett a kereskedelmi háborús aggodalmak is árnyékot vetettek ma, miután Donald Trump tegnap arról beszélt, hogy nem sürgős a Kínával történő kereskedelmi megállapodás, míg a Reuters beszámolója szerint az amerikai- és a kínai elnök találkozójára legkorábban áprilisban kerülhet majd sor.A nap egyik nagy vesztese a Facebook volt, amelynek árfolyama 1,4%-kal került lejjebb, miután az Instagramon és a Whatsappon is leállások voltak, ráadásul a The New York Times cikke szerint szövetségi nyomozás folyik a cég ellen más technológiai cégekkel kötött ügyletei ügyében. A legújabb hírek szerint pedig lemondott a Facebook vezető termékmenedzsere.A vezető amerikai indexek közül egyedül a Dow tudott minimális, 0,03%-os pluszban zárni, az S&P 500 0,09, a Nasdaq pedig 0,16%-kal került lejjebb.