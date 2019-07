A Fedben bíznak a befektetők, erősödéssel indulhat a nap 2019.07.19 08:37

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Eséssel indult a hét negyedik napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők a beérkező vállalati gyorsjelentéseket emésztették, és a hangulatra kezdetben az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező bizonytalanság is rányomta bélyegét, az amerikai részvényindexek a nap második felében ismét emelkedni kezdtek, miután a New York-i Fed elnöke azt mondta, hogy a kedvezőtlen gazdasági kilátások melletti gyors kamatvágás és a kamatok tartósan alacsonyan tartása védelmezheti a gazdaságot a még nagyobb problémától, a túlzottan alacsony inflációtól. John Williams mellett a Fed Kormányzótanácsának másik tagja és elnökhelyettese, Richard Clarida is hasonló üzenetet fogalmazott meg. A befektetők egy része mindezt úgy értelmezte, hogy a Fed a július végi ülésén akár 50 bázisponttal is csökkentheti a kamatszintet. A New York-i Fed szóvivője ezt követően kiemelte, hogy Williams csak akadémiai megközelítésből, modellek alapján mondta azt, amit mondott és nem rövid távú monetáris politikai üzenetként kell érteni a beszédét, amelyet követően a határidős kamatpiacon gyorsan süllyedni kezdett az 50 bázispontos vágás esélye. A Dow végül 3 pontos plusz mellett előző napi záróértéke közelében fejezte be a csütörtöki kereskedést, az S&P500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékos emelkedéssel zárta a hét negyedik napját.

Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 292 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot. Az OTP 0,4 százalékos erősödés után 12 650 forinton zárt, míg a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 3030 forinton fejezték be a csütörtöki kereskedést. A Richter 1,9 százalékos erősödés után 5 080 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékos emelkedés után 436 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

Csütörtökön tette közzé 2019-es pénzügyi évének negyedik negyedéves számait a Microsoft, a társaság bevétele 12 százalékkal 33,72 milliárd dollárra nőtt, felülteljesítve ezzel az elemzői várakozásokat, míg az egy részvényre eső eredmény 1,71 dollár lett, szemben a korábbi év hasonló időszakának 1,14 dolláros EPS-ével. A Microsoft részvényei 2,7 százalékot emelkedtek a csütörtöki, zárás utáni kereskedésben.

Mik az előjelek mára?

Emelkednek az ázsiai tőzsdék a hét utolsó napján, miután a New York-i Fed elnök, John Willams támogató hangvételű kommentárja után a befektetők egy része valószínűleg abban bízott, hogy a Fed júliusban valóban kamatot vág majd. A Nikkei 1,9 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 1,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,7 százalékot emelkedett. Ázsia más részein is emelkednek a tőzsdék, a szingapúri tőzsde 0,3 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 1,3 százalékkal került ma feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak péntek reggel, míg a határidős DAX 78 pontos emelkedése 0,6 százalékos erősödést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírekre figyelnek majd a befektetők, a piaci szereplők mindemellett New York-i Fed elnök kommentárjait emészthetik majd, miután John Williams tegnap a kedvezőtlen gazdasági kilátások melletti gyors kamatvágásról beszélt, bár a New York-i Fed szóvivője később igyekezett tompítani John Williams nyilatkozatát.

Mire érdemes ma figyelni?

Pénteken nem érkezik kiemelt hazai makroadat. Az Egyesült Államokból a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének júliusi, előzetes értékét teszik közzé.

Pénteken teszi közzé gyorsjelentését a BlackRock és az American Express is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?