A felére zuhant a Facebook nyeresége

Az adatkezelési botrányok ellenére tovább növekedett a Facebook felhasználóinak száma a második negyedévben - derült ki a cég tegnap este közzétett gyorsjelentéséből. A naponta aktív felhasználók száma 1,59 milliárd fő volt, 8 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt, a havonta aktív felhasználók száma pedig 2,41 milliárd főre rúgott, ami szintén 8 százalékos növekedés év/év alapon. A vállalat becslései szerint már összesen 2,1 milliárd ember használja a világon a Facebook szolgáltatásait (a Facebook mellett az Instagramot, a WhatsAppot és a Messengert is beleértve).A mobilos hirdetési bevételek növekedésének köszönhetően 28 százalékkal ugrott meg az április-júniusi időszakban a Facebook bevétele, 16,886 milliárd dollárra, ami valamelyest meghaladta az elemzői várakozásokat, a konszenzus alapján ugyanis 16,5 milliárd dolláros bevételt vártak a piacok. A hirdetések jelentik a Facebook bevételeinek fő forrását, elsősorban a mobil hirdetések, már a cég hirdetési bevételeinek 94 százaléka jön a mobil platformokról.Hiába a kétszámjegyű bevételnövekedés, a profit zuhant a negyedévben, ami a szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) által kiszabott büntetés számlájára írható. A Facebook tegnap, a gyorsjelentés előtt nem sokkal jelentette be, hogy 5 milliárd dolláros bírság megfizetéséről egyezett meg a szervezettel a Cambridge Analytica-botrány kapcsán. Már 3 milliárd dolláros céltartalékot képzett az első negyedévben a vállalat az ügy kapcsán, de a lezárt negyedév eredményein is nyomot hagyott a büntetés: 2,6 milliárd dolláros nettó eredménnyel zárt a társaság, ami 49 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szintről.

A Facebook egy részvényre jutó eredménye 0,91 dollár lett, de az egyszeri tételektől tisztítva (a bírság mellett egy egyszeri adóhatás is jelentkezett) 1,99 dollár lett volna, ami magasabb mint a bázisidőszaki 1,74 dollár.A kilátásokkal kapcsolatban a menedzsment elmondta, hogy az új szabályok és a felhasználók adatainak fokozottabb védelme miatt lassulhat a bevétel növekedése, a költségei pedig megemelkedhetnek. Mindez tetézi azt, hogy a felhasználószám növekedésének lassulása is aggasztja a befektetőket.A negyedéves gyorsjelentésre nem reagáltak különösebben nagy elmozdulással a részvények, a zárás utáni kereskedésben 0,9 százalékos pluszban állnak a papírok.