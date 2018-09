A Fordnak is fáj a kereskedelmi háború

Az Egyesült Államok márciusban jelentette be, hogy 25 százalékos vámot vet ki az acél-, és továbbá 10 százalékos vámmal sújtja az alumíniumimportot is, az autógyártók pedig arra figyelmeztettek, hogy az elnök által kivetett acél- és alumínium importvámok a nyersanyagköltségek növekedésén keresztül a gépjárműárak emelkedését vonják majd maguk után.A Fordnak is fájnak az új vámok, a társaság júliusban vágta vissza az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait, többek között a kínai árukra kivetett importvámok miatt. Az amerikai autógyártó vezérigazgatója egy new york-i konferencián arról beszélt, hogy az importvámok következtében nagyjából egymilliárd dollárral csökkent a társaság nyeresége, míg a Ford vezére szerint a vámok fenntartása további károkat okoz majd a cégnek. A Ford szóvívője szerint a társaság vezérigazgatója a Ford az importvámok miatti megugró költségeire utalt, az idei és a 2019-es évre vonatkozóan.Az iparág szereplői szerint nem kizárt, hogy további vámokat vezet be az Egyesült Államok, miután az elnök májusban vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy a nagymértékű import nem tette-e tönkre a belföldi autógyártást. Donald Trump az 1962-es kereskedelemfejlesztési törvény 232-es cikkelye alapján kezdeményezte a vizsgálatot, ezen cikkely pedig feljogosítja az elnököt arra, hogy nemzetbiztonsági indokok alapján korlátozza az importot.Az IHS Markit elemzői szerint amennyiben az amerikai kormányzat a 232-cikkelyre hivatkozva további vámokat vetne ki, az az amerikai autóipart és a gazdaság egészét is hátrányosan érintené. A társaság elemzői úgy becsülik, hogy a 232-es cikkelyen alapuló vámok kivetése 1800 és 5700 dollárral növelné meg egy új autó árát, míg az idei évre várt 17 millió egységről 14,5 millió egységre eshetne vissza az amerikai újautó-értékesítések száma.