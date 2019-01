A Goldman megmondja a tutit: ezeket a részvényeket érdemes zsákolni

Az elemzőház stratégája, David Kostin hívta fel arra a befektetők figyelmét, hogy a múltban többször előfordult, hogy az S&P 500 jelentős felpattanást produkált azt követően, hogy egy hosszú növekedési ciklus végén 20 százalékot veszített értékéből a csúcsához képest egy negyedév alatt.Biztosan sokak emlékezetében megmaradt, hogy az amerikai részvénypiacok borzasztóan teljesítettek tavaly decemberben. Több tényező együttes hatására az esés úgy begyorsult, hogy az S&P 500 piacán is rövid időre beköszöntött a medvepiac, vagyis a történelmi csúcsához képest több mint 20 százalékot veszített értékéből a részvényindex. Az év utolsó napjaiban sikerült ugyan a szépítés, de így is 6,2 százalékos eséssel zárta a 2018-as évet az S&P 500 azt követően, hogy a megelőző két évben még növekedett.

Kostin optimista várakozása egyébként egybecseng azzal, hogy a Goldman 3000 pontos célértéket fogalmazott meg az S&P 500 részvényindexre vonatkozóan.

A Goldman Sachs stratégája kitért arra is, hogy amennyiben tényleg bekövetkezik a látványos emelkedés az S&P 500 esetében, akkor lesznek olyan vállalatok, amelyek sokkal jobban teljesíthetnek másokhoz képest. Kostin szerint a stabilan magas bruttó marzsokat produkáló cégek éppen ilyenek lehetnek, példaként a National Instruments, a Waters, a VMWare és az Idexx Laboratories került kiemelésre.Jó vételnek bizonyulhatnak azoknak a vállalatoknak a részvényei is, amelyek marzsai a várakozások szerint éves szinten 0,5 százalékkal növekedhetnek. Ilyen például a Netflix, a TripAdvisor, az Expedia Group és a Chipotle Mexican Grill. A Goldman Sachs stratégája szerint a fundamentálisan erős részvények is jó vételnek bizonyulhatnak, közülük az Alphabet, a Comcast, a PepsiCo, a Halliburton, a BlackRock és a Wells Fargo került kiemelésre.Az elemzőház szerint a befektetők nagyon pesszimisták az amerikai növekedési kilátásokkal kapcsolatban, pedig idén még 1,9 százalékos lehet a GDP növekedési üteme a becsléseik szerint. Közben a részvények vonzó értékeltségi szintekre estek, az S&P 500 index néhány napja 15-szörös P/E rátán forgott, ehhez képest a tavalyi évet a 18-szoros szinten kezdte. 16-szoros rátával és 6%-os EPS-növekedéssel számolva 3000 pontos érték reális az S&P 500 indexre az év végére - véli a Goldman.